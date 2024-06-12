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AI 時代來臨 數發部三大策略建構 AI 產業生態系

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對AI浪潮來襲，數位發展部12日服立法為業務報告時提到，未來將透過三大策略，包括 AI 算力資源共享、建立可信賴的開放資料環境以及開發 AI 工具及軟體等在台灣建構一個健康強健的 AI 產業生態系。

數發部的業務到告內容中指出，由於AI技術發展的三大要素是算力、資料、以及演算法，因此為了在台灣建構出健康強健的AI產業生態系，必須從三面向著手，首先，將鼓勵各公民營機構建置AI算力池，提供產業高速且可靠 GPU 算力平台環境。未來也規劃於今年7月開始，免費提供 GPU 算力平台給資訊服務業者申請使用。如此將可降低業者在生成式AI 模型上的開發成本，並提升國內AI應用開發的能力。

其次，將持續推動政府資料開放，提升資料流通及格式品質，發展契合民間需求之高應用價值主題資料。舉例來說，政府資料開放平台集中列式各機關資料集，至 2024年4月已超過5萬項，瀏覽量達1億3,200萬人次、下載量達2,070萬人次，並聚焦推動高應用價值主題，包含氣候環境、災害防救、交通運輸、健康醫療、能源管理、社會救助、農業永續及空間資訊等八項主題。

第三，將投入開發自資料收集到AI建模程序的各式 AI 工具及軟體系統，讓企業可以在少量資料的情況下也能發展出 AI 解決方案，幫企業節省大量人力及時間，快速導入AI應用。

除此之外，由於引進人工智慧（AI）技術可以有效提升台灣各個產業的生產力，因此，數發部也積極推動AI應用的擴散，結合產業、學術界和研究單位的能量，包括建立產業輔導服務團隊，由公協會組成產業推動小組（SIG），協助企業導入整合了 AI 和其他數位技術的解決方案；將與國際大廠合作，舉辦開發者大會，以整合國際大廠的平台資源和新興開發工具，提升AI開發者的技術能力；推動AI領航補助計畫；投資 AI 新創等。

數發部強調，為了掌握人工智慧帶來的產業革命機會，將與國科會、國發會、經濟部、教育部、人事行政總處等政府單位，以及與產業界、學術界、研究機構等各界合作。透過這些跨部門和跨領域的合作，我們將推動人工智慧技術的應用和發展，並促進產業的數位升級，共同打造智慧未來。

AI 人工智慧

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