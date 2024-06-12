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中光電展現全球生產綠色啟航決心 越南新廠房獲 LEED 綠建築認證

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電越南新廠獲LEED綠建築認證。圖／業者提供
中光電越南新廠獲LEED綠建築認證。圖／業者提供

在全球永續浪潮下，綠建築對環境、生態與健康的影響至關重要。中光電（5371）越南新廠房已於2024年5月榮獲美國綠建築協會（USGBC）頒發LEED （Leadership in Energy & Environmental Design） v4 建築設計與施工類：新建築（Building Design and Construction: New Construction and Major Renovation） 綠級認證，這是中光電集團第一座從設計即以綠色永續出發所建置的大規模生產基地。

為達到國際標準，中光電越南新廠在節能規劃和環境設計方面採用了多項創新措施，包括使用符合國際環保標準的建材和高效隔熱材料以降低能源消耗。室內空氣品質監測系統確保空氣清新，並設計智慧可視化的能源管理系統實時監控和調節能耗，確保能源高效使用。

廠房建置雨水收集系統，將雨水回收用於綠化灌溉，實現水資源的循環利用。此外，廠房內設有綠意盎然的咖啡廳，為員工提供舒適的休憩環境，讓員工在工作之餘可以放鬆身心。

公司提供交通車共乘服務，減少員工騎車需求，從而降低碳排放。廠區景觀設計選用當地原生耐旱植物，減少灌溉需求，並採用無光害照明設計，避免對周圍生態環境造成影響。

中光電今年將在越南新廠房啟動增設太陽能發電系統，這將大幅提升綠電使用占比，推動廠房邁向能源自給自足。並根據生產規劃採用最先進的節能設備，確保低碳生產，樹立越南新廠在低碳生產指標的標竿。

中光電表示，越南新廠房從設計到施工，充分呼應環保和可持續發展策略，實踐打造綠色永續基地的理念。中光電以綠建築評估指標為新建廠房依據，兼顧環境生態與能資源使用效率，展現企業實現淨零承諾的決心。未來，將在運營過程中納入更多元的綠色策略，持續在全球市場競爭力上構築更多綠色優勢，以實現可持續發展目標。

中光電 越南

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