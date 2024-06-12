快訊

一甲子第一殯儀館今走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

沒有流汗不用天天洗澡？重症醫曝：1情況最好每天洗

MLB／大谷翔平怒了！豪宅報太詳細 日本2大電視台遭封殺

詹文男 X 連錦漳 數位轉型與碳排淨零

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請經濟部產業發展署署長連錦漳（右）在「大師543」節目中分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請經濟部產業發展署署長連錦漳（右）在「大師543」節目中分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供

台灣產業目前最大的兩個挑戰-數位轉型與碳排淨零。政府對此有何政策與資源來協助企業雙軸轉型，數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男特別邀請經濟部產業發展署署長連錦漳在「大師543」節目中分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。

首先，連錦漳詳細介紹了產業發展署的歷史背景與改制原因。前身為工業局的產發署，原以執行為主，改制後增添了政策制定的職責，使其在政策與執行方面擔當更重大的責任。產發署的主要任務包括鞏固國家優勢產業、推動數位轉型與碳排淨零，並培育新興產業。

連錦漳特別強調了三大產業發展重點。首先是鞏固優勢產業，特別是半導體與AI技術。台灣的半導體產業在國際上占有領先地位，但如何保持並延續這一優勢，是產發署目前的首要任務。其次是推動百工百業的數位轉型與碳排淨零，這不僅是國際趨勢，更是提高競爭力的必然要求。最後是培育新興產業，如5G、電動車及太空產業，為產業轉型升級提供新的動力。

在談到碳排淨零時，連錦漳表示，台灣的淨零推動已經有20多年的歷史，但真正的推動時機剛剛到來。淨零的推動需要企業高層的高度重視和大力支持，特別是在整個公司策略與生產線布局的調整上。產發署透過「大帶小」的方式，將大型企業的經驗與know-how傳遞到中小企業，形成有效的碳排放減量策略。此外，政府也提供了大量的資源與補助，去年推動了超過100個淨零專案，成功減少了150萬公噸的碳排放。

在數位轉型方面，連錦漳指出，數位轉型不僅能提高企業的運營效率，更是實現碳排淨零的基礎。台灣的數位轉型已推動多年，但許多中小企業仍處於起步階段。產發署透過不同層次的數位轉型計畫，從基礎導入到進階應用，逐步提升企業的數位化程度。特別是在後疫情時代，數位轉型的必要性更加明顯，政府將持續提供各種資源與輔導，協助企業順利完成轉型。

在專訪中，詹文男也請連錦漳分享其多年公務員的經歷與心得，連錦漳表示在推動政策的過程中雖然辛苦，但看到產業的進步與成效，感到非常欣慰。他特別提到，作為一名公務員，要有為國家與人民服務的使命感，並不斷提升自己的專業知識與能力，才能在政策推動上取得實質性的成果。未來，經濟部產業發展署將持續致力於提升產業競爭力，推動創新與轉型，為臺灣經濟注入新的活力與動能。專訪完整內容已上架，請造訪：https://www.youtube.com/watch?v=9BpMi1R1Kq0

數位轉型學院院長詹文男（左）與經濟部產業發展署署長連錦漳（右）分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）與經濟部產業發展署署長連錦漳（右）分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請經濟部產業發展署署長連錦漳（右）分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請經濟部產業發展署署長連錦漳（右）分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供

半導體 經濟部

延伸閱讀

推環境部數位轉型 彭啟明：主管要會分析數據、寫程式「目標被挖角」

經部常次林全能傳請辭

數位轉型是誰的責任？ 中小微企業、大型集團做法完全不同

數位科技運用三階段—數位化、數位優化與數位轉型 「零售餐飲業跨入低接觸商務」

相關新聞

電夠AI產業發展？經長郭智輝：精準計算結果是夠的

全球面臨AI應用成長爆發期，台灣有完整供應鏈，國內外資金都對投資台灣充滿興趣，但問題是供應AI產業所需的電力，台灣電力供...

黃仁勳飛離夏威夷！假期結束搭機啟程 最新行程曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前結束長達兩周的訪台行程後，於8日搭乘私人專機巴迪7500（Bombardier Gl...

阻詐新招！三種信用卡消費延後24小時生效 三大類業者為何炸鍋？

為了強化阻詐，爭取攔截詐款金流時間，金管會盯上某些「變現性高」的信用卡消費。銀行公會5月通過決議，向金管會提案，擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後24小時才生效。消息傳出後，除了電支業者，還引起三種類型業者反彈。金管會阻詐會對消費者造成何種影響？為何業者又群起反彈？

工研院協助墨國學生來台學習半導體及尖端技術 延伸台灣影響力

工研院產業科科國際策略發展所（IEK）所長林昭憲今日表示，為解決台商在墨西哥尋覓人才不易，經去年隨同外資協會造訪墨國並拜...

卓揆暗示9月不漲電價 強調穩供電是政府最大責任

外媒報導台灣面臨能源短缺，行政院長卓榮泰昨（11）日表示，政府會重視產業界的擔憂，穩定供電是政府對產業、人民最大的責任，...

丁學文專欄／全球大選年震撼不斷 經濟局勢將「靠著星光顛簸前行」

2024年堪稱全球大選年，即將過半之際，多國選舉有了結果，其中又以印度選舉結果最受矚目。選民紛紛向當權者發出強烈信號：菁英政治不再可行，推動改革箭在弦上，不能改弦易轍就得下台。接下來將是金融波動與政經混亂開始互相交錯夾雜並行…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。