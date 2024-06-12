詹文男 X 連錦漳 數位轉型與碳排淨零

台灣產業目前最大的兩個挑戰-數位轉型與碳排淨零。政府對此有何政策與資源來協助企業雙軸轉型，數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男特別邀請經濟部產業發展署署長連錦漳在「大師543」節目中分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。

首先，連錦漳詳細介紹了產業發展署的歷史背景與改制原因。前身為工業局的產發署，原以執行為主，改制後增添了政策制定的職責，使其在政策與執行方面擔當更重大的責任。產發署的主要任務包括鞏固國家優勢產業、推動數位轉型與碳排淨零，並培育新興產業。

連錦漳特別強調了三大產業發展重點。首先是鞏固優勢產業，特別是半導體與AI技術。台灣的半導體產業在國際上占有領先地位，但如何保持並延續這一優勢，是產發署目前的首要任務。其次是推動百工百業的數位轉型與碳排淨零，這不僅是國際趨勢，更是提高競爭力的必然要求。最後是培育新興產業，如5G、電動車及太空產業，為產業轉型升級提供新的動力。

在談到碳排淨零時，連錦漳表示，台灣的淨零推動已經有20多年的歷史，但真正的推動時機剛剛到來。淨零的推動需要企業高層的高度重視和大力支持，特別是在整個公司策略與生產線布局的調整上。產發署透過「大帶小」的方式，將大型企業的經驗與know-how傳遞到中小企業，形成有效的碳排放減量策略。此外，政府也提供了大量的資源與補助，去年推動了超過100個淨零專案，成功減少了150萬公噸的碳排放。

在數位轉型方面，連錦漳指出，數位轉型不僅能提高企業的運營效率，更是實現碳排淨零的基礎。台灣的數位轉型已推動多年，但許多中小企業仍處於起步階段。產發署透過不同層次的數位轉型計畫，從基礎導入到進階應用，逐步提升企業的數位化程度。特別是在後疫情時代，數位轉型的必要性更加明顯，政府將持續提供各種資源與輔導，協助企業順利完成轉型。

在專訪中，詹文男也請連錦漳分享其多年公務員的經歷與心得，連錦漳表示在推動政策的過程中雖然辛苦，但看到產業的進步與成效，感到非常欣慰。他特別提到，作為一名公務員，要有為國家與人民服務的使命感，並不斷提升自己的專業知識與能力，才能在政策推動上取得實質性的成果。未來，經濟部產業發展署將持續致力於提升產業競爭力，推動創新與轉型，為臺灣經濟注入新的活力與動能。專訪完整內容已上架，請造訪：https://www.youtube.com/watch?v=9BpMi1R1Kq0 數位轉型學院院長詹文男（左）與經濟部產業發展署署長連錦漳（右）分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供 數位轉型學院院長詹文男（左）邀請經濟部產業發展署署長連錦漳（右）分享國家在碳排淨零與數位轉型上的挑戰與政策的應對措施。數位轉型學院／提供

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