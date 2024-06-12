AI 產業大爆發電夠用？經長郭智輝掛保證喊「準備好了」

全球AI應用成長進入爆發期，台灣電夠用嗎？經濟部長郭智輝12日在立法院經濟委員會上表示，「準備好了」；他稍候又說，缺電影響全球是事實。立委追問電夠AI用？他說，「我們在準備中，應該是夠的。」

郭智輝12日赴立法院經濟委員會，專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。

外界關切AI發展電夠用？經濟部長郭智輝在會前受訪表示，「經過我們精準計算，目前計算的結果，跟我們所準備的電容量應該是夠的。」

綠委陳亭妃質詢表示，外媒指台灣缺電將衝擊全球半導體，台灣在AI產業占到先機，大家都關心台灣是不是缺電？郭智輝說，「準備好了」。他也說，缺電影響全球。

陳亭妃再次追問因應AI發展台灣電夠？郭智輝說，「我們在準備，應該是夠了。」

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