外媒稱台缺電釀全球晶片業變數 經長澄清：電力充足
外媒報導台灣缺電問題恐成全球晶片業變數，經濟部長郭智輝今天表示，目前電力充足；至於AI新增用電評估是經過「精準計算」，以目前估算結果來看，準備電量亦足夠。
美國財經媒體CNBC報導，身為全球半導體重鎮的台灣正面臨電力短缺的疑慮，凸顯半導體業供應順暢與否對全球科技業有著舉足輕重的影響，這對晶片業者來說是一大警訊。
對於台灣電力充足與否，郭智輝今天赴立法院進行專題報告，他在會前接受媒體訪問表示，電如果不夠當然衝擊世界產業，但目前電是足夠的。
媒體追問，發展AI恐因電力問題面臨高不確定性，國內評估AI新增用電量約3%，日本則評估增加1成，台灣是否太保守。郭智輝表示，「我們是精準計算」，以目前計算結果，準備電量充足。
針對四接議題，有環團批評四接推動如國門彈靶，對此郭智輝表示，這部分需要再和他們溝通。
此外，桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。郭智輝今天重申，推薦函無法律效益，至於入園規定與核准權都在地方政府，中央政府無權決定。
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