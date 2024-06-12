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電夠AI產業發展？經長郭智輝：精準計算結果是夠的

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經長郭智輝12日赴立院經委會專題報告，會前受訪時表示，台灣電力供應足夠AI產業發展所需。記者陳儷方／攝影
經長郭智輝12日赴立院經委會專題報告，會前受訪時表示，台灣電力供應足夠AI產業發展所需。記者陳儷方／攝影

全球面臨AI應用成長爆發期，台灣有完整供應鏈，國內外資金都對投資台灣充滿興趣，但問題是供應AI產業所需的電力，台灣電力供應能力受到質疑。經濟部長郭智輝今日表示，「經過我們精準計算，目前計算的結果，跟我們所準備的電容量應該是夠的。」

郭智輝12日赴立法院經濟委員會，專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。會前郭智輝受訪時，重申國內電力供應足夠AI產業發展所需。

此外，針對SRF設廠議題，經濟部與桃園市政府之間出現爭議，桃園市政府廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進驗桃園科技工業園區，業者因此提出訴願，經濟部訴願會撤銷桃園市政府處分。

郭智輝指出，業者雖然取得經濟部的推薦函，但推薦函是沒有法律效果的，入園規定及核准的權力在於地方政府，中央政府並無權力可以決定業者是否能入園。

AI 經濟部

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