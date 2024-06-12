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黃仁勳飛離夏威夷！假期結束搭機啟程 最新行程曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前結束長達兩周的訪台行程後，於8日搭乘私人專機龐巴迪7500（Bombardier Global 7500）前往夏威夷檀香山國際機場，並在短暫停留將油箱加滿後，再飛至距離半小時飛行距離同樣位於夏威夷州的度假勝地卡互陸伊（Kahului）好好的度假。而他11日在歷經三天的充電放鬆後，再度啟程，並搭機飛往洛杉磯，於昨日下午四點多降落至長灘機場，外界猜測主要是為了前往輝達設立在加州的公司據點。

據悉，有「AI教父」之稱的黃仁勳於5月25日在美國職棒奧克蘭運動家隊替「舊金山台灣日」開球，開球完他隨即搭乘私人飛機「龐巴迪7500」飛來台灣，並於5月25日晚上6點37分抵達台灣，並緊鑼密鼓的啟動他一連串的「固樁」之旅、而在他長達15天的美食饗宴之後，也於6月8日晚間8點32分從台北松山機場起飛，前往美國夏威夷「檀香山機場」，總飛行時間長達9小時6分鐘，飛行距離為8,415 公里 (直線距離8,123 公里)，並在夏威夷度過長達3日的假期。

事實上，「皮衣總裁」黃仁勳今年5月底至6月初為參加「台北國際電腦展」特地搭專機來台，並在全台掀起一波龐大的AI狂潮，而他所到之處都也被粉絲包圍，媒體更是密切報導他的相關談話內容，而他每次現身也因為展現自己極具親和力的魅力，並友善的跟民眾進行互動，因此在台灣各地話題不斷，而他於台灣進行演講時、也特地點名感謝的43家上市櫃公司，也導致股價出現一波強勢的上漲。

夏威夷 松山機場 黃仁勳

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