滙豐投信：中國大陸經濟復甦跡象初現 股市回升有望

近期多家外資機構發表對中國大陸股市的正面看法；高盛最新報告將MSCI中國指數12個月目標從60點上調至70點，並維持對A股的增持評級。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，自2024年1月底以來，MSCI中國指數已上漲31%，表現超越全球大多數成熟市場和新興市場的股票，主要驅動因素包括大陸經濟的韌性、政策支持的有力表現，以及較低的估值和投資人情緒。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義也說，國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Gita Gopinath日前表示，IMF上調今(2024)年大陸經濟成長預期至5%。IMF上調今年大陸經濟成長預期，主要基於大陸第1季度GDP超於預期和積極的經濟政策，這次上調體現IMF對於大陸未來經濟前景樂觀積極的看法，也有利於海外投資人提高對中國經濟的預期。

從背後邏輯來看，一方面，大陸經濟持續回升向好；另一方面，隨著資本市場改革措施不斷推進，在較低的估值水平下，A股投資價值越來越受到國際投資人的關注。

事實上，大陸市場對全球投資人來說至關重要。過去20年，大陸從全球第四大經濟體發展成為第二大經濟體，占全球GDP比重從4.8%躍升到16.9%。為了能在這個不斷演變的市場制定更適切的投資決策，深入了解大陸市場對於全球投資人來說至關重要。

從政策面來看，大陸在振興總體經濟的措施顯得更為積極，4月底中共中央政治局會議召開，其政策定調表現得更為積極，財政、貨幣端均提出要加碼發力。除總體經濟不斷回暖外，資本市場的改革舉措也提升了全球投資人的信心。尤其是新「國九條」政策挹注，若A股上市企業的股東回報能逐步提升，有望迎來長期估值上修的契機。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義認為，除了政策以外，從數據中留意到，大陸經濟有持續好轉跡象。大陸4月出口年增1.5%，進口則大漲8.4%，兩者均優於市場預期，反映中國內需有所改善。過去數年，大陸經濟進入新周期，而積極的變化也正在發生；例如高端製造領域，大陸企業的全球競爭力持續加強；在一些傳統行業，供需格局也正在發生有利的轉變。隨著政策導向支持不斷，預計會有更多A股上市公司提高分紅意願，股息率的相對吸引力提升。

未來幾個月的美國經濟成長與通膨數據亦將為潛在影響因素，在大陸經濟成長預期改善之下，估計全球市場資金有望再度簇擁A股市場。當前A股市場估值較具成長力及吸金力的產業，如原物料、通訊服務、家電用品等產業，可望隨行情轉佳而挹注走勢續揚，部分A股核心資產更有機會成為現階段籌碼進場主軸。

總括而言，隨著大陸經濟逐復甦跡象初現，大陸股市風險偏好有望提升，當前內外部環境整體有利於市場持續趨穩向好。投資人不妨關注發掘具成長潛力並能駕馭格局變化的企業，例如成長性題材、產業漲升空間題材、政策利多題材等標的等投資機會。

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