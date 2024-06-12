景順投信：歐洲央行降息推動全球寬鬆週期開始

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，今(2024)年初春，瑞典央行及瑞士央行降息，打響了全球進入新貨幣政策週期的開始。在此之後，歐洲央行及加拿大央行下調政策利率。這一輪週期現階段的特點是，一方面具有抗通膨動力，另一方面成長改善，因此對市場是更有利的。

趙耀庭表示，毫無疑問，許多經濟體的通膨雖然仍高於目標水準，但已經從高點下滑，而且歐元區等地的通膨已降至足以讓歐洲央行降息的水準。值得注意的是，歐洲央行通往中期通膨目標的路徑愈趨清晰。儘管上週的歐洲貨幣政策轉向不太可能影響聯準會的未來利率路徑，但肯定會釋出放寬政策的訊號，特別是對新興市場及亞太區。歐洲央行利率行動

歐洲央行上周開啟降息周期，將存款利率從4.0%下調至3.75%。這並非激進降息周期的開端，在今年剩下的時間裡，或許僅會再降息二次，下次降息不大可能於9月之前發生。雖然市場可能把焦點放在降息上，歐洲央行公布的最新成長及通膨預測更值得關注。

2025年核心通膨率及整體通膨率預測平均為2.2%，分別高於之前預測的2.1%及2.0%。成長方面，歐洲央行目前預計今年國內生產毛額將成長0.9%，高於之前預測的0.6%。政策聲明中的措辭略偏鷹派，歐洲央行表示「不會預先承諾特定的利率路徑」，這正是德國公債殖利率反彈的原因。預計歐洲央行希望借此釋出今年不太可能全速降息的訊號。

由於勞動力依然強勁，美國的抗通膨路徑較為緩慢且更為複雜。由於美國聯準會通膨避險情緒彌漫，美國就業水準是決定市場何時可以預期降息的關鍵。雖然聯準會可能需要見到通膨連續數月確實回落才降息，一旦勞動力市場出現疲弱跡象，聯準會很可能就啟動降息。

雖然上周代表著全球寬鬆週期的開始，聯準會很可能會在今年稍後開始放寬，但最大的問題在於利率新常態會是怎樣。通往這個新週期的路徑雖然最近愈趨清晰，但仍難以想像會回到疫情前水準。全球經濟成長、通膨及利率皆逐步回復正常，但回復到甚麼水準仍有待觀察。

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