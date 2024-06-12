富蘭克林證券投顧：油價可望受供需面因素支撐 能源類股具評價面優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富蘭克林證券投顧表示，就供應面而言，觀察美國頁岩油鑽井平台數量明顯下滑，預期2024年美國原油供應成長速度也將放緩，OPEC+雖決議自10月起逐步退出220萬桶/日的自願減產措施，但也闡明會視當時的市場狀況進行機動調整，整體而言OPEC+減產政策獲得延長仍有助於油價下檔提供支撐，OPEC+以外國家才是原油供應充足的主要因素，而中東地緣政治風險擔憂，仍需持續留意伊朗等重要石油生產國原油供應中斷風險。

就需求面而言，4月全球石油需求依舊維持強韌，而美國正處於夏季用油旺季期間，持續觀察汽油需求狀況，整體評估石油市場整體供需前景可能趨於緊繃，將支撐油價表現。就能源股而言，受油價上漲支撐且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。

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