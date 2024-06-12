富蘭克林證券投顧：美國就業溫吞 債市齊揚

富蘭克林證券投顧表示，投資人對美國聯準會的降息預期隨著經濟數字強弱而擺動，展望在等待聯準會降息的更多訊號時期，市場調整預期而引發的震盪難免。此時採取中天期持債、打造高品質債投組和分散的策略，可防禦利率風險或債信風險於不同情境下的不確定性。尤其目前各債券殖利率多已攀高，藉由精選收益複合債，可網羅各債市罕見的收益行情。

回溯最近三次聯準會降息時期，美國史坦普500指數下跌19%~38%，反觀彭博高評級複合債指數上漲6%~24%。事實上，聯準會於過去11次降息時有7次遇到經濟衰退，顯示聯準會降息並不全然是股市的利多，隨著目前主要股市多攀至高檔，高品質債應可再扮演平衡股票風險的最佳利器，可交由專業經理團隊的主動管理，精準分享各類債券機會。

彭博全球公債指數上周反彈1.09%(換成美元)，加拿大央行率先降息一碼至4.75%。美國經濟數字偏弱：4月職位空缺數意外降至805.9萬個、5月ADP就業僅增15.2萬人創三個月新低、近週初領失業金人數升至22.9萬人的近四周新高，第1季單位勞動力成本增幅下修至4%低於初值，ISM製造業指數連續兩個月下滑且低於50榮枯值，儘管服務業數據仍強，但投資人對降息期待回溫，美國兩年期/十年期公債殖利率各降14.87/21.15點至4.7240%/4.2870%，美國公債漲1.22%。歐洲央行啟動五年來的首次降息，上調今明兩年的通膨預期至2.5%與2.2%，經濟成長也分別上調至0.9%與1.4%，央行總裁暗示7月連續降息可能性不大，市場解讀為鷹派降息，歐洲公債上漲0.65%。

彭博新興國家美元主權債指數上漲0.40%、新興國家當地公債換成美元漲0.31%，選舉新聞干擾多：印度國會大選結果莫迪領導的印度人民黨雖贏得最多席次卻少於2019年水準，印度當地公債震盪小漲0.08%(換成美元漲0.06%)。墨西哥大選由執政聯盟總統候選人當選，投資人擔心左派聯盟恐會推出具爭議性的激進政策，墨西哥披索重貶5.76%，墨國公債震盪小跌0.02%(換成美元跌2.74%)。南非前兩周國會大選執政黨失去絕對多數席次，上周投資人關注須於14天內籌組聯合政府的進度，南非當地公債跌0.05%(換成美元跌0.78%)。投資人風險趨避情緒上升，彭博新興國家美元主權債利差上揚18點至388基本點。

全球企業債市攜手上漲。美國投資級與非投資級債分別上漲1.18%與0.62%，歐洲投資級債與非投資級債上漲0.45%與0.36%，全球投資級短債(1-3年期)漲0.32%，長債(10年期以上)漲2%。就業市場數據顯示降溫跡象加上瑞典、加拿大與歐洲央行近期陸續啟動降息，帶動市場重燃對聯準會的降息預期，殖利率在近週顯著下滑提振各債市表現。美國投資級債各產業普漲，醫療、通訊、運輸、航太、化學、公用事業等領漲，能源債漲幅大致與大盤一致，金融債相對溫吞。非投資級債中，有線衛星與媒體大漲帶動整體通訊債領漲，製藥業在近期大漲後回落，牽動整體醫療表現遜於大盤，能源、公用事業與金融等漲幅也較溫吞，整體循環性消費表現優於非循環性消費。利差方面，美國與歐洲非投資級債利差近週分別略為擴大3個與2個基本點至311點與336點。

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