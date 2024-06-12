凱利投資衰退風險儀表板：非投資級債持穩 信用利差轉為「綠燈」

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，5月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，但利潤率從紅燈改善為黃燈，信用利差從黃燈改善為「擴張」的綠燈，整體燈號維持在黃燈。

富蘭克林證券投顧表示，美國5月非農就業報告優於預期，摩根大通及花旗將聯準會首次降息時點預估自7月遞延至9月，但八家主要券商對聯準會下半年降息次數預估介於一至三次，顯示市場看法分歧，未來一周聚焦美國通膨及聯準會利率點陣圖；日本央行政策指引也將牽動日圓匯率走勢。在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。

股市布局上，著眼AI如火如荼發展中，除了初期AI基礎建設投資讓半導體及硬體設備商優先受惠之外，未來將擴及軟體服務商及其他產業，長期有望改寫經濟型態及提振生產力，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。著眼全球股市前景正向且機會眾多，建議投資人多元布局策略網羅獲利契機，看好創新成長(科技/生技)、淨零轉型(基礎建設/公用事業/氣候變遷)，以及日本及/印度股市結構性改革趨勢。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，凱利投資衰退風險儀表板評估的一個指標是信用利差，它衡量投資人將資金借給風險最高的公司所需的額外補償，與美國公債和投資級債券相比，這類債券具有更高的違約風險。隨聯準會在2022年加大緊縮力道，信用利差是最早發出警訊的指標之一，但非投資級債發行人鎖定低利率並表現出比過去更高的品質，信用利差最終被證明是誤報，近幾個月來信用利差已大幅收窄，使信用利差

成為儀表板上首個轉為「綠燈」的指標。

傑佛瑞．修茲進一步分析，有幾個因素導致信用利差出現誤報，首先，鑒於2020年、2021年債券發行量激增，當時企業尚未感受到利率上升的衝擊，也使他們能鎖定在歷史低利率，此外，近年來非投資級債券市場本身也發生變化，疫情期間出現了許多「墮落天使」，即過去擁有投資評級但被下調至非投資評級的公司，然因疫情引發了的許多變化都是暫時性的，目前為止許多公司已證明有能力在持續償債的同時挺過艱難的宏觀環境，換言之，當前非

投資級債券市場的品質比評級本身所暗示的還要高，追根究柢，信用利差改善與風險降低、股票估值上升是一致的，這種正向發展對長期投資人而言是有利的。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，相信只要企業基本面維持健康，在殖利率仍處具吸引力的水準，且目前平均債券價格仍大致低於票面價8~10%左右，等於是具備了收益與資本利得的雙重機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待。有些市場人士對於停滯性通膨的擔憂則言之過早，然需觀察美國近期的生產力成長是否能夠延續。團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25%~4.75%區間。目前殖利率水準接近公平價值，團隊也已由過去減碼存續期間到中立，到近期的稍微增持以因應。

商品推薦