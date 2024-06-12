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明年擬開徵碳費 先收「影子價格」

聯合報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導

碳費費率審議會第四次會議七月五日舉行，討論內容將進入費率深水區。據悉，明年可能先徵收「影子價格」，有價格、但先不收費，讓產業界能嘗試計算成本，對於碳價有感，但真正繳錢時間點會落在後年。

環境部彭啟明認為，要趕快開始做，且一開始不要給企業太大壓力，依照國際趨勢，碳費費率會斜率向上，也就是在二○三○年前將分階段提高費率。即便距離費率出爐還要一段時間，據了解，環境部仍朝著明年五月申報的目標準備。

環境部官員表示，碳費制度是目前最大共識，也是已在運行的制度，碳費審議會正在舉行，預計第四次會議內容將討論前次會議決議，也就是請委員討論在各種碳費費率徵收後，對於受影響產業、總體經濟影響及ＣＰＩ（消費者物價指數）等模擬情況。

官員強調，費率仍在持續討論中，實際費率仍待碳費費率審議會決議。

【記者謝柏宏、林政鋒／連線報導】傳出環境部正研擬總量管制下的碳交易制度，與碳費雙軌並進，包括中鋼燁輝豐興、威致等重點鋼廠表明，會跟著政府腳步走。台泥等企業也曾呼籲政府學習國外的總量管制與碳交易作法，由市場力量驅動減碳。

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