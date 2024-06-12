外媒：台灣缺電 衝擊全球產業

外媒報導，專家認為，台灣面臨能源短缺，不僅已構成國內半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）指出，台灣不僅面臨能源短缺，更面臨電力短缺。

韋伯斯特告訴CNBC：「台灣電力短缺可能有礙全球半導體市場發展，供應出現干擾恐將波及全球產業。」

中華經濟研究院副研究員陳中舜接受CNBC訪問時也指出，台灣正面臨供電短缺，供電品質和可靠度也有惡化之虞，「恐將構成半導體業營運風險」。

CNBC引述專家的說法，台灣超過97%能源需求依賴進口，主要是煤和天然氣。也因此台灣能源供應禁不起干擾。

韋伯斯特指出，台灣電力短缺主要是電費過低，導致需求上升，引發供應不足。儘管台灣最近對工業大戶調高15%電價，但住宅用電價格保持不變。

他說，工業占台灣2023年消耗電力55％以上，半導體在內業者需要穩定可靠的電力供應，「如果台灣未來因供應受限被迫頻繁限電，半導體公司將受到影響」。他表示，任何能源干擾都會拖慢晶片製造速度，且拉高全球半導體價格。

綠色和平組織報告指出，全球半導體製造業市場規模到2030年將翻倍成長，預計將消耗237太瓦時（TWh）的電力。台積電（2330）等台灣半導體業者電力消耗量，2021年至2030年間將增236%。

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