快訊

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

外媒：台灣缺電 衝擊全球產業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

外媒報導，專家認為，台灣面臨能源短缺，不僅已構成國內半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）指出，台灣不僅面臨能源短缺，更面臨電力短缺。

韋伯斯特告訴CNBC：「台灣電力短缺可能有礙全球半導體市場發展，供應出現干擾恐將波及全球產業。」

中華經濟研究院副研究員陳中舜接受CNBC訪問時也指出，台灣正面臨供電短缺，供電品質和可靠度也有惡化之虞，「恐將構成半導體業營運風險」。

CNBC引述專家的說法，台灣超過97%能源需求依賴進口，主要是煤和天然氣。也因此台灣能源供應禁不起干擾。

韋伯斯特指出，台灣電力短缺主要是電費過低，導致需求上升，引發供應不足。儘管台灣最近對工業大戶調高15%電價，但住宅用電價格保持不變。

他說，工業占台灣2023年消耗電力55％以上，半導體在內業者需要穩定可靠的電力供應，「如果台灣未來因供應受限被迫頻繁限電，半導體公司將受到影響」。他表示，任何能源干擾都會拖慢晶片製造速度，且拉高全球半導體價格。

綠色和平組織報告指出，全球半導體製造業市場規模到2030年將翻倍成長，預計將消耗237太瓦時（TWh）的電力。台積電（2330）等台灣半導體業者電力消耗量，2021年至2030年間將增236%。

供電 半導體 電價

延伸閱讀

卓榮泰：穩定供電是政府責任 一定會重視也要達到

核能說法一變再變...有一種缺電 是產業都覺得缺電

台積電（2330）用電量占全台8% 網嚇歪：若缺電台灣經濟就崩盤

一片黑！台中梧棲晚間3200餘戶突停電 台電揭原因：已恢復供電

相關新聞

接軌國際…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並行

碳交易政策傳有重大轉變。據了解，環境部正研擬「總量管制」下的碳交易制度，未來與碳費雙軌並進，並參考歐盟「總量與交易（Ca...

卓揆暗示9月不漲電價 強調穩供電是政府最大責任

外媒報導台灣面臨能源短缺，行政院長卓榮泰昨（11）日表示，政府會重視產業界的擔憂，穩定供電是政府對產業、人民最大的責任，...

丁學文專欄／全球大選年震撼不斷 經濟局勢將「靠著星光顛簸前行」

2024年堪稱全球大選年，即將過半之際，多國選舉有了結果，其中又以印度選舉結果最受矚目。選民紛紛向當權者發出強烈信號：菁英政治不再可行，推動改革箭在弦上，不能改弦易轍就得下台。接下來將是金融波動與政經混亂開始互相交錯夾雜並行…

明年擬開徵碳費 先收「影子價格」

碳費費率審議會第四次會議七月五日舉行，討論內容將進入費率深水區。據悉，明年可能先徵收「影子價格」，有價格、但先不收費，讓...

政策轉彎…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並進

碳交易政策將有重大轉變。據悉，環境部正研擬「總量管制」碳交易，未來與碳費雙軌並進，將參考歐盟「總量與交易」（Cap an...

鋼廠減碳 跟著官方腳步走

國內碳交易政策將有重大轉變，傳出環境部正著手研擬「總量管制」碳交易，未來與碳費雙軌並進，意即參考歐盟做法，會給予免費配額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。