卓揆暗示9月不漲電價 強調穩供電是政府最大責任
外媒報導台灣面臨能源短缺，行政院長卓榮泰昨（11）日表示，政府會重視產業界的擔憂，穩定供電是政府對產業、人民最大的責任，也是政府一定要達成的目標。
對於9月電價是否調漲，卓榮泰表示，電價已在4月調整，目前政策是朝穩定方向。暗示下半年電價不會調漲。
能源議題成為立法院總質詢主戰場，新任經濟部長郭智輝曾說不反對核電，若修法通過，核二、核三廠可延役20、30年，在野黨質疑他與民進黨團餐敘後就改口，郭智輝昨日強調，目前基載發電容量已能滿足需求，不能現在就把核電當作考慮對象，因為當前法律未規定能用核電。
國民黨立委柯志恩質疑，接下來要面臨AI爆發期，目前外資包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）都要來台設置研發中心，經濟部評估目前台灣電力只夠支持五至六家，政府是否盤點過用電情況？
郭智輝回應，站在政府角度，都歡迎國外業者來台灣投資，對於所需用電，經濟部都有在規劃，只是說如果來投資的業者超過原本預估，就會考量用其他方式增加發電，例如風電等。
柯志恩再追問，台電持續虧損，日前郭智輝曾說不支持繼續補貼，接下來用電需求勢必再增加，未來購入電力的成本由誰買單？郭智輝回應，業者會買單。柯志恩再追問，那如果都給業者買單，那9月電費是否要再調漲？
卓榮泰回應，電費先前已稍作調整，目前政策就是朝穩定的方向，台電肩負穩定物價、照顧民生任務，這也會是優先考量。暗示下半年電價不會調漲。
此外，國民黨立委葛如鈞提到，外資投資台灣，最擔憂能源議題，然而執政黨對能源政策態度反覆，尤其在核能議題上，一下要核能、一下子又說非核家園，目前行政院態度到底為何，把非核家園當作神主牌是否合理？
卓榮泰回應，政府會重視產業界擔憂，這也是最大原則，穩定供電是政府對產業跟人民最大的責任，政府也一定要達成這個目標。
卓也強調，非核家園並非神主牌，而是要依《環境基本法》朝向的目標。
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