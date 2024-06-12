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碳費解套 明年先徵影子價

經濟日報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導

碳費費率審議會第四次會議將於7月5日召開，討論內容將進入費率深水區。據悉，明年可能先徵收「影子價格」，有價格、但先不收費，讓產業界能嘗試計算成本，對於碳價有感，但真正繳錢時間點會落在後年。

環境部長彭啟明過去曾表達碳費「0元也要上路」，希望碳費愈早上路愈好，重點是制度要趕緊運作，讓企業、官方都能加速熟悉。他認為，只要趕快開始做，且一開始不要給企業太大壓力，依照國際趨勢，碳費費率會斜率向上，也就是在2030年前將分階段提高費率。

即便距離費率出爐還要一段時間，據了解，環境部仍朝著明年5月申報的目標準備。也就是說，如果費率來不及在今年底前公告，企業明年仍要申報，讓業者可實際測試申報流程與時間，氣候署也能熟悉審查流程。

環境部官員表示，碳費制度是目前最大共識，也是已在運行的制度，碳費審議會正在舉行中，預計第四次會議內容將討論前次會議決議，也就是請委員討論在各種碳費費率徵收後，對於受影響產業、總體經濟影響及CPI（消費者物價指數）等模擬情況。

官員強調，費率仍在持續討論，未來實際費率多少仍待碳費費率審議會決議。

彭啟明 消費者物價指數

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