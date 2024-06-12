碳費解套 明年先徵影子價
碳費費率審議會第四次會議將於7月5日召開，討論內容將進入費率深水區。據悉，明年可能先徵收「影子價格」，有價格、但先不收費，讓產業界能嘗試計算成本，對於碳價有感，但真正繳錢時間點會落在後年。
環境部長彭啟明過去曾表達碳費「0元也要上路」，希望碳費愈早上路愈好，重點是制度要趕緊運作，讓企業、官方都能加速熟悉。他認為，只要趕快開始做，且一開始不要給企業太大壓力，依照國際趨勢，碳費費率會斜率向上，也就是在2030年前將分階段提高費率。
即便距離費率出爐還要一段時間，據了解，環境部仍朝著明年5月申報的目標準備。也就是說，如果費率來不及在今年底前公告，企業明年仍要申報，讓業者可實際測試申報流程與時間，氣候署也能熟悉審查流程。
環境部官員表示，碳費制度是目前最大共識，也是已在運行的制度，碳費審議會正在舉行中，預計第四次會議內容將討論前次會議決議，也就是請委員討論在各種碳費費率徵收後，對於受影響產業、總體經濟影響及CPI（消費者物價指數）等模擬情況。
官員強調，費率仍在持續討論，未來實際費率多少仍待碳費費率審議會決議。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新青安推升房市買氣 內政部：建議不宜再加碼補貼利息
▪ 父母買2間房後退休甩鍋800萬房貸 台積電男哀號「虧爆」：不如丟0050
▪ 手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻
▪ 千萬內預售屋哪找？ 這裡一季狂銷256間
▪ 玩車子弟曾彥豪 靠買房從月光族滾出一桶金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言