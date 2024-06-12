快訊

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

鋼廠減碳 跟著官方腳步走

經濟日報／ 記者林政鋒謝柏宏／高雄、台北報導

國內碳交易政策將有重大轉變，傳出環境部正著手研擬「總量管制」碳交易，未來與碳費雙軌並進，意即參考歐盟做法，會給予免費配額，碳權價格由市場機制決定。對此，國內碳排量較大的鋼鐵業表示，「跟著政府政策走」，積極做好減碳。

中鋼（2002）專家表示，全球碳中和是不可逆趨勢，鋼界需嚴肅面對節能減排議題，才能發揮國際競爭力，政府政策導引下，碳交易影響軟著陸，減少鋼廠壓力，但用鋼產業不可鬆懈，方能因應全球變局。包括中鋼、燁輝、豐興、威致等重點鋼廠表明，會跟著政府腳步走，做好鋼廠節能減排。

上市鋼廠主管說，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）針對鋼鐵產業實行「碳盤查」，要求購買碳權防止碳洩漏，鋼鐵每公噸可能增加12美元至15美元成本，約當新台幣350元至450元，壓力相當大。

國內鋼廠只有早日做好碳中和，才能有效提升台灣鋼鐵業能見度，同時可促進國內鋼鐵產業正向轉型，創造綜效。

相關建材業者也指出，這點尚難評論，主因是目前細節尚未出爐，過去曾見過環境部提出相關研究計畫，到了現在也只見到概念，在政府提出更具體細則前，業者無法做任何回應。

中鋼 鋼鐵

延伸閱讀

高雄打造2050淨零城市 旗美污水廠啟動碳中和計畫

「淨零減碳與永續金融」論壇 吸引逾200位產業人士與會交流

中鋼代理董事長王錫欽：宏觀經濟好轉 螺絲業復甦

救國團暑期推3488梯次營隊 帶青年體驗休閒、減碳

相關新聞

接軌國際…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並行

碳交易政策傳有重大轉變。據了解，環境部正研擬「總量管制」下的碳交易制度，未來與碳費雙軌並進，並參考歐盟「總量與交易（Ca...

丁學文專欄／全球大選年震撼不斷 經濟局勢將「靠著星光顛簸前行」

2024年堪稱全球大選年，即將過半之際，多國選舉有了結果，其中又以印度選舉結果最受矚目。選民紛紛向當權者發出強烈信號：菁英政治不再可行，推動改革箭在弦上，不能改弦易轍就得下台。接下來將是金融波動與政經混亂開始互相交錯夾雜並行…

明年擬開徵碳費 先收「影子價格」

碳費費率審議會第四次會議七月五日舉行，討論內容將進入費率深水區。據悉，明年可能先徵收「影子價格」，有價格、但先不收費，讓...

政策轉彎…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並進

碳交易政策將有重大轉變。據悉，環境部正研擬「總量管制」碳交易，未來與碳費雙軌並進，將參考歐盟「總量與交易」（Cap an...

鋼廠減碳 跟著官方腳步走

國內碳交易政策將有重大轉變，傳出環境部正著手研擬「總量管制」碳交易，未來與碳費雙軌並進，意即參考歐盟做法，會給予免費配額...

碳費解套 明年先徵影子價

碳費費率審議會第四次會議將於7月5日召開，討論內容將進入費率深水區。據悉，明年可能先徵收「影子價格」，有價格、但先不收費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。