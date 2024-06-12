鋼廠減碳 跟著官方腳步走

國內碳交易政策將有重大轉變，傳出環境部正著手研擬「總量管制」碳交易，未來與碳費雙軌並進，意即參考歐盟做法，會給予免費配額，碳權價格由市場機制決定。對此，國內碳排量較大的鋼鐵業表示，「跟著政府政策走」，積極做好減碳。

中鋼（2002）專家表示，全球碳中和是不可逆趨勢，鋼界需嚴肅面對節能減排議題，才能發揮國際競爭力，政府政策導引下，碳交易影響軟著陸，減少鋼廠壓力，但用鋼產業不可鬆懈，方能因應全球變局。包括中鋼、燁輝、豐興、威致等重點鋼廠表明，會跟著政府腳步走，做好鋼廠節能減排。

上市鋼廠主管說，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）針對鋼鐵產業實行「碳盤查」，要求購買碳權防止碳洩漏，鋼鐵每公噸可能增加12美元至15美元成本，約當新台幣350元至450元，壓力相當大。

國內鋼廠只有早日做好碳中和，才能有效提升台灣鋼鐵業能見度，同時可促進國內鋼鐵產業正向轉型，創造綜效。

相關建材業者也指出，這點尚難評論，主因是目前細節尚未出爐，過去曾見過環境部提出相關研究計畫，到了現在也只見到概念，在政府提出更具體細則前，業者無法做任何回應。

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