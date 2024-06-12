接軌國際…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並行
碳交易政策傳有重大轉變。據了解，環境部正研擬「總量管制」下的碳交易制度，未來與碳費雙軌並進，並參考歐盟「總量與交易（Cap and Trade）」作法，給予排碳戶免費配額，碳權價格由市場機制決定，透過市場力量驅動減碳。
類似歐盟作法 接軌國際市場利多
因應歐盟等國陸續對進口商品徵收碳關稅，我國碳定價制度採取碳費先行，向主要排碳大戶收取碳費；國外多數國家則採取總量管制，對事業排碳訂出總量天花板，且逐年降低，藉由市場交易碳權，鼓勵企業自主減碳，加速減碳者可從中獲利。未來若採總量管制與碳費雙軌制，由於與歐盟碳排放交易系統作法類似，可望與國際碳交易市場接軌，對碳市場是一大利多。其次，現行自願減量碳權機制，排碳大戶無法參與碳權交易市場，以後這些排碳大戶在總量管制下，都將是碳權的需求者、甚至是供給者。
對於碳交易制度，環境部過去一貫主張走「自願減量」碳交易，主因是台灣碳排放源集中，且總排放量若以全球尺度來看並不多，若採總量管制，恐造成碳權惜售，市場沒有活水，難以驅動交易。
但台灣揭櫫二○五○淨零目標後，產業界對碳權有高度期待，工商團體也紛紛呼籲環境部，我國制度應該要能接軌國際，新政府在五二○上任後重新檢視作法，環境部長彭啟明日前也透露，總量管制碳交易是長期方向。
總量、碳費雙軌 驅動產業界減碳
據了解，經過高層溝通後，環境部、氣候署已初步認同實施總量管制碳交易的方向，並正啟動評估作業，未來台灣的碳定價制度，將是碳費、總量管制碳交易雙軌並進，並希望透過市場機制驅動產業界減碳。
環境部次長施文真回應，現階段重點政策仍在碳費制度，未來總量管制是否與碳費並行，確實是中長期規畫。
現行「氣候變遷因應法」已授權行政機關，可因應國際趨勢實施溫室氣體總量管制及排放交易制度，換言之，台灣要做總量管制碳交易，並不涉及修法，只須跨部會協商後報請行政院核定公告實施。
台灣碳交所去年成立 交易不活絡
台灣碳交所去年成立後，僅代購國外碳權，國內碳權額度尚無法上架，整體交易並不活絡。知情官員表示，要讓企業積極減碳、甚至邁向淨零，總量管制才是正道。
官員說，外界一直關注碳費費率要收多少，但碳費並非萬靈丹，碳定價制度還包含碳交易，總量管制碳交易的減碳效果，目前傾向可參考歐盟，從高碳洩漏風險產業先推動，可先處理有共識部分，個別產業再細緻處理。
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