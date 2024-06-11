國發會擬修法充裕AI人才 匡列經費加強投資新創

人工智慧（AI）熱潮延燒，為了讓台灣站穩不敗之地，國發會將充裕AI人才列為重點政策，做法包含「外國專業人才延攬及僱用法」、「就業服務法」、「入出國及移民法」等相關攬才法規檢討及鬆綁，此外，也將匡列經費加強投資AI新創。

立法院經濟委員會邀國發會、經濟部、數位發展部等相關部會於12日進行「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態及充實AI人才與產業AI化，促動台灣數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」專題報告，國發會書面報告今天率先出爐。

國發會表示，台灣身為全球AI供應鏈的重要核心，將發揮既有優勢積極推動AI產業，以科技研發、應用服務等跨域創新帶動百工百業發展。

AI產業涵蓋硬體及軟體應用，國發會指出，目前台灣在硬體製造端領先全球，伺服器、主機板全球市占率分別達90%、86%，未來必須更往微笑曲線的兩端持續強化。

要促進產業提升競爭力，人才扮演關鍵角色。國發會將以5大策略充裕AI產業人才，分別是鼓勵企業自訓人才並強化培養跨域人才，協助企業人才布局，定標AI國際頂尖人才並開展全球獵才行動，以及持續檢討及鬆綁攬才法規，提高攬才競爭力，同時提供AI人才來台誘因，建立具吸引力的留才生態系。

法規調整方面，國發會表示，將蒐集、盤點國際優秀人才來台遭遇工作、簽證、居留、租稅、社會保障等困難之處，進行「外國專業人才延攬及僱用法」、「就業服務法」、「入出國及移民法」等相關攬才法規檢討及鬆綁。

除了人才扮演關鍵性角色，AI產業的發展需奠基於活絡的生態系。

國發會表示，資金面而言，會加強國發基金投資半導體、晶片設計等AI相關企業，帶動AI產業發展，並參考過往執行加強投資中小企業、文化創意產業、策略性服務業及製造業等專案投資模式，規劃與數位發展部合作，計劃匡列經費推動加強投資AI新創，提供成長所需資金，加速AI生態系發展。

至於研發面，政府將持續強化建立學研、產業及國際研發機構的合作平台，並結合數位發展部「AI生態園區」，一方面吸引國外人才、華人回台，擴大AI創新研發能量，另方面透過推動創新學程，鼓勵博士生等創新人才投入，促進研究成果商業化。

國發會也說，經濟部正研議「產業創新條例」第10-1條修正草案，新增AI領域（如AI應用、IC設計軟體等）適用投資抵減，可望擴大AI研發能量。

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