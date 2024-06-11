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鴻海第一家承諾！6月起上市櫃公司對外投資 將查核保障派遣工權益

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

為強化非典型勞動者權益保障，勞動部與經濟部合作，針對申請對外投資案件的上市上櫃公司，要求須針對派遣與承攬勞動者提出具體承諾，包括評估合作派遣廠商、勞務承攬廠商的勞動法遵情況、並定期稽查，同時在公司年報、永續報告書揭露。鴻海公司（2317）是第一家比照承諾的公司。

目前我國非典型工作者達80.6萬人，其中臨時性、人力派遣等非典型勞動者近60萬人。勞動部勞動關係司司長王厚偉說，勞動部日前修正「政府機關（構）運用勞務承攬參考原則」，要求公部門應定期稽核勞務承攬廠商法遵情形，近日進一步與經濟部投審司合作鎖定私人企業，當經濟部審查國內上市上櫃公司對外投資案件時，審查項目必須包括是否影響國內勞工就業、對勞工法律義務履行。

王厚偉指出，經濟部審查上市上櫃對外投資案件時，要求上市（櫃）公司提出具體承諾，包括必須先了解合作的派遣廠商、勞務承攬廠商的勞動法遵情形，作為合作評估；履約期間，針對派遣(駐)員工勞動條件是否合法進行調查、稽核或其他作為；同時在公司年報、永續報告書中揭露。

王厚偉說，新的措施已從6月上旬起實施，鴻海公司是實施後第一家比照承諾的公司，鴻海不但查核合作的派遣與勞務承攬公司，對於派駐過來的承攬勞工也會進行面談，確認對方了解工作內容、勞動條件及福利等，若查核過程發現違規，會予以糾正，追蹤後若未改善就會解除合作關係。

勞動部呼籲，上市櫃公司應作為國內企業模範生，加強調查、稽核勞務供應商法遵能力，避免與違反勞動法令的廠商合作，造成非典型勞動者勞動權益受損，勞動部會持續檢視，滾動式調整國內公司對外投資案件的勞工事項查核項目。

勞動部 派遣

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