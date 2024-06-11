快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

新青安推升房市買氣 內政部：建議不宜再加碼補貼利息

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

針對近期各界討論新青安貸款推升房市交易需求，內政部11日表示，已經觀察到新青安貸款帶來的買氣跟資金動能，也首度表態，如未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，避免非自住需求購屋資金湧入房市，致使抑制房價政策力道打折扣。

內政部說明，自2021年12月推動平均地權條例修法，房市交易量逐步下降，房價漲幅減緩，投機行為受到抑制，市場並回歸自住購屋需要，到了2023年下半年隨新青安貸款實施，國內經濟成長復甦，帶動購屋需求增溫，房市交易熱絡，並推升房價上漲。

內政部表示，截至2024年4月，新青安貸款已核貸4萬9,707戶，3,645億元，對於協助青年無自有住宅者購屋已有相當的成效。但從近期交易量及價格統計觀察，新青安貸款也確實為房市帶來新一波買氣及資金動能，倘若未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，以避免非自住需求購屋資金湧入房市，進一步推升房價。

房市 青安貸款

延伸閱讀

淡水公七公園蓋警消大樓 居民赴市府抗議要求暫停招標

內政部核定補助地方27億元 改善國內通行環境

陸船翻覆事件未解 徐巧芯問卓揆：遺體要放一千多天？

北市警察局長爭議 劉世芳：內政部自始就選李西河

相關新聞

新青安推升房市買氣 內政部：建議不宜再加碼補貼利息

針對近期各界討論新青安貸款推升房市交易需求，內政部11日表示，已經觀察到新青安貸款帶來的買氣跟資金動能，也首度表態，如未...

鴻海第一家承諾！6月起上市櫃公司對外投資 將查核保障派遣工權益

為強化非典型勞動者權益保障，勞動部與經濟部合作，針對申請對外投資案件的上市上櫃公司，要求須針對派遣與承攬勞動者提出具體承...

保障非典型勞動！上市櫃公司對外投資 應查核合作派遣公司法遵

我國非典型工作者達80.6萬人，其中臨時性、人力派遣等非典型勞動者近60萬人。為強化非典型勞動者權益保障，勞動部與經濟部...

9月是否調整電價？ 卓榮泰給出答案

賴總統就職時喊出要穩定供電，發展多元綠能，但就有立委質疑，目前增加電力方式已用盡，且台電購電量成本也不斷增加，9月是否還...

AI新時代／解除AI焦慮 專家：比起學寫程式應該先精進專業領域

全球瘋AI（人工智慧），愈來愈多人出現AI焦慮，更有人擔心自己不懂得寫程式，會不會成為AI文盲？迎接AI時代來臨，我們現在要做什麼樣的準備，才能不被這個時代淘汰？ 專家認為，AI將是人們未來生活中的重要工具，這就好像1990年代的個人電腦逐步深入民眾的日常生活，民眾一定要敞開心扉接觸它、使用它，要想不被AI取代，不見得要學寫程式...

台電擬下半年推電價分級收費機制 卓揆回應了

為幫助企業減碳，外傳台電將規劃三個電力分艙的方案，對此，行政院長卓榮泰11日表示，在用電政策上的一個分析，還不是到分級的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。