新青安推升房市買氣 內政部：建議不宜再加碼補貼利息

針對近期各界討論新青安貸款推升房市交易需求，內政部11日表示，已經觀察到新青安貸款帶來的買氣跟資金動能，也首度表態，如未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，避免非自住需求購屋資金湧入房市，致使抑制房價政策力道打折扣。

內政部說明，自2021年12月推動平均地權條例修法，房市交易量逐步下降，房價漲幅減緩，投機行為受到抑制，市場並回歸自住購屋需要，到了2023年下半年隨新青安貸款實施，國內經濟成長復甦，帶動購屋需求增溫，房市交易熱絡，並推升房價上漲。

內政部表示，截至2024年4月，新青安貸款已核貸4萬9,707戶，3,645億元，對於協助青年無自有住宅者購屋已有相當的成效。但從近期交易量及價格統計觀察，新青安貸款也確實為房市帶來新一波買氣及資金動能，倘若未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，以避免非自住需求購屋資金湧入房市，進一步推升房價。

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