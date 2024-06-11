長佳智能｢骨齡輔助診斷系統」 獲美國FDA醫材上市許可

長佳智能（6841）11日宣布，該公司發展的｢骨齡輔助診斷系統」已獲美國食品藥物管理局（FDA）通知取得醫材許可證，總計長佳智能至今已取得35張國內外醫材許可證，其中包括11張美國FDA、14張台灣食藥署（TFDA）、4張泰國、4張越南、1張新加坡及1張馬來西亞許可。

長佳智能說明，人類骨骼形態從嬰幼兒時期到成年人階段會隨著發育時期而有所變化，骨骼成熟的特徵在手骨特別明顯，因此臨床常透過手骨X光攝影進行骨齡的判別與分析。

骨齡評估是通過拍攝手部X光的圖像，再結合兒童當下身高及骨齡資訊，提早預測未來成人後的身高，協助評估受檢者是否有內分泌及代謝相關疾病，選擇在最佳的時間以藥物等方法介入治療。

長佳智能的｢骨齡輔助診斷系統」能夠省去傳統臨床醫師查找圖譜的時間，快速獲得骨齡分析結果與建議，此一產品於2021年已獲得TFDA許可證，此次再獲得FDA許可證，為長佳智能產品進軍國際再度立功。

此外，長佳智能也於日前獲得數位發展部數位產發署「數位新創應用獎勵計畫」審查核定獲得「adi 15數位新創獎」之「產業加值」類獎項，並獲得新台幣100萬元獎勵金。以獎項的獎勵對象是已有市場落地實績與具備高成長潛力之軟體與資訊服務新創企業，包含產業加值、商務應用、高齡社會、淨零碳排與其他數位創新等五大領域。此獎勵目的是希望透過本計畫培養能夠出海的新創甚至獨角獸，長佳智能為該獎項至今唯一獲獎之醫療人工智能公司。

至於國際合作上，長佳智能和新加坡腎臟病醫材公司AWAK共同開發已獲得美國FDA授予突破性設備稱號的腎臟疾病進展預測 (KDPP) 人工智慧 模型，目前正在Mayo Clinic的Mayo Clinic Platform進行模型的測試與臨床準備。這一合作將為腎臟疾病進展預測的人工智慧模型提供堅實的臨床數據支持，進一步提升其準確性與可靠性。

長佳智能總經理李友錚表示，非常高興能與AWAK繼續深化合作，並在其Mayo Clinic Platform_Accelerate合作過程裡，扮演關鍵角色，測試KDPP AI模型、模擬臨床工作流程規劃。經由AWAK和Mayo Clinic Platform在美國的合作研究結果，讓該創新技術在市場上更具有吸引力。

商品推薦