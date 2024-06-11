快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

長佳智能｢骨齡輔助診斷系統」 獲美國FDA醫材上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長佳智能（6841）11日宣布，該公司發展的｢骨齡輔助診斷系統」已獲美國食品藥物管理局（FDA）通知取得醫材許可證，總計長佳智能至今已取得35張國內外醫材許可證，其中包括11張美國FDA、14張台灣食藥署（TFDA）、4張泰國、4張越南、1張新加坡及1張馬來西亞許可。

長佳智能說明，人類骨骼形態從嬰幼兒時期到成年人階段會隨著發育時期而有所變化，骨骼成熟的特徵在手骨特別明顯，因此臨床常透過手骨X光攝影進行骨齡的判別與分析。

骨齡評估是通過拍攝手部X光的圖像，再結合兒童當下身高及骨齡資訊，提早預測未來成人後的身高，協助評估受檢者是否有內分泌及代謝相關疾病，選擇在最佳的時間以藥物等方法介入治療。

長佳智能的｢骨齡輔助診斷系統」能夠省去傳統臨床醫師查找圖譜的時間，快速獲得骨齡分析結果與建議，此一產品於2021年已獲得TFDA許可證，此次再獲得FDA許可證，為長佳智能產品進軍國際再度立功。

此外，長佳智能也於日前獲得數位發展部數位產發署「數位新創應用獎勵計畫」審查核定獲得「adi 15數位新創獎」之「產業加值」類獎項，並獲得新台幣100萬元獎勵金。以獎項的獎勵對象是已有市場落地實績與具備高成長潛力之軟體與資訊服務新創企業，包含產業加值、商務應用、高齡社會、淨零碳排與其他數位創新等五大領域。此獎勵目的是希望透過本計畫培養能夠出海的新創甚至獨角獸，長佳智能為該獎項至今唯一獲獎之醫療人工智能公司。

至於國際合作上，長佳智能和新加坡腎臟病醫材公司AWAK共同開發已獲得美國FDA授予突破性設備稱號的腎臟疾病進展預測 (KDPP) 人工智慧 模型，目前正在Mayo Clinic的Mayo Clinic Platform進行模型的測試與臨床準備。這一合作將為腎臟疾病進展預測的人工智慧模型提供堅實的臨床數據支持，進一步提升其準確性與可靠性。

長佳智能總經理李友錚表示，非常高興能與AWAK繼續深化合作，並在其Mayo Clinic Platform_Accelerate合作過程裡，扮演關鍵角色，測試KDPP AI模型、模擬臨床工作流程規劃。經由AWAK和Mayo Clinic Platform在美國的合作研究結果，讓該創新技術在市場上更具有吸引力。

FDA 美國

延伸閱讀

愛比科技營收／5月0.53億元 月成長59.4％

美國提以哈停火協議 聯合國安理會通過 俄選擇棄權

歐洲極右派同樣「反覺醒」川普陣營大受鼓舞

沒水也能活！超猛亞洲蛇頭魚入侵美國 官員建議斷頭、去除內臟

相關新聞

保障非典型勞動！上市櫃公司對外投資 應查核合作派遣公司法遵

我國非典型工作者達80.6萬人，其中臨時性、人力派遣等非典型勞動者近60萬人。為強化非典型勞動者權益保障，勞動部與經濟部...

9月是否調整電價？ 卓榮泰給出答案

賴總統就職時喊出要穩定供電，發展多元綠能，但就有立委質疑，目前增加電力方式已用盡，且台電購電量成本也不斷增加，9月是否還...

AI新時代／解除AI焦慮 專家：比起學寫程式應該先精進專業領域

全球瘋AI（人工智慧），愈來愈多人出現AI焦慮，更有人擔心自己不懂得寫程式，會不會成為AI文盲？迎接AI時代來臨，我們現在要做什麼樣的準備，才能不被這個時代淘汰？ 專家認為，AI將是人們未來生活中的重要工具，這就好像1990年代的個人電腦逐步深入民眾的日常生活，民眾一定要敞開心扉接觸它、使用它，要想不被AI取代，不見得要學寫程式...

台電擬下半年推電價分級收費機制 卓揆回應了

為幫助企業減碳，外傳台電將規劃三個電力分艙的方案，對此，行政院長卓榮泰11日表示，在用電政策上的一個分析，還不是到分級的...

第4次碳費費率委員會7月5日召開 產業衝擊討論重點

國內預計2025年起開始收取碳費，各界關心碳費對經濟衝擊及消費者物價指數影響，目前歷經3場的碳費費率審議委員會仍未討論出...

AI新時代／黃仁勳旋風嗨完剩什麼？2場景看台廠未來兩大挑戰

輝達創辦人黃仁勳來台兩周掀起旋風和AI狂歡，喧囂過後回歸平靜，所有被點名「輝達概念股」而股價飛天的台灣廠商，終將回歸財務基本面與長線布局檢驗，也端視如何未雨綢繆、創造未來。 專家透露，從兩個關鍵時間點，可一窺台廠尚有兩大挑戰，一是「供應鏈生態系」能否從硬體延伸至軟體、從龍頭企業扶植至新創公司？二為台灣AI軟實力與AI人才供給，是否能跟上需求？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。