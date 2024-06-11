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機械5月出口年減0.8% 公會：AI商機成火車頭

中央社／ 新竹11日電

台灣機械工業同業公會統計，5月台灣機械產業出口值25.52億美元，月增13.5%，年減0.8%。公會表示，全球景氣並無明顯變化，人工智慧（AI）商機及電子設備可望做為帶動台灣機械設備出口的火車頭，引領產業發展方向。

台灣機械工業同業公會公布最新機械出口統計結果，5月機械出口值25.52億美元，月增13.5%，年減0.8%，約新台幣827.43億元，年增4.7%；累計前5月機械出口值115.41億美元，年減3.7%，約新台幣3662.6億元，年增0.2%。

前5月機械出口中以電子設備為大宗，出口值19.54億美元，年增5.1%；檢量測設備出口值18.65億美元，年增1.4%；工具機出口值8.81億美元，年減16.1%。機械出口美國為最大宗，約27.88億美元，中國大陸居次，約27.52億美元，日本8.56億美元。

台灣機械工業同業公會指出，全球景氣目前並無明顯變化，地緣政治衝突持續，需求端尚未明顯改變。其中，5月電子設備出口成長，顯示半導體相關產業明顯回溫，加上人工智慧AI需求與應用升溫。未來AI商機及電子設備可望做為帶動台灣機械設備出口的火車頭，引領產業發展方向。

公會分析，2023年以來匯率走勢，累計至2024年6月初新台幣匯率貶值5.02%、韓元貶值9.35%、人民幣貶值5.06%、日圓貶值19.52%，在出口市場主要競爭對手國幣值貶值幅度皆大於新台幣，使得台灣機械外銷訂單競爭受到影響；內需市場也因日幣貶值，提高製造業採購日本機台的誘因，壓縮台灣廠商空間。

台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，貿易戰的關稅壁壘雖然限制中國的對外貿易，但中國企業透過提前出貨或經由第3國轉出口規避關稅，減輕貿易戰的影響。隨著中國與競爭者的技術發展差距縮小，以及強勢美元的背景下，使得中國的低價產品競爭明顯。

出口值 新台幣

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