我愛科技股》嗨翻！AI帶來全村的希望 滿足攻守兩大願望，野村投信：3大特色是關鍵

圖／野村投信提供

每個革新世代，都有一個巨星。繼蘋果、特斯拉兩個科技巨星之後，現在市場颳起AI超級旋風，輝達無疑是最具代表性的巨星，帶來了全村的希望，全球科技股黃金10年大勢再起，投資鄉民紛紛敲碗大喊「我愛科技股」，野村投信指出，愛上科技股的爆發力，必需掌握關鍵致勝的3大特色，才能「衝成長也顧風險」，贏向科技股的繁花時代！

3大特色，「衝成長、顧風險」兩大願望一次滿足

ChatGPT、輝達帶來了AI狂潮，巨星光芒不只是鎂光燈焦點，更是全球科技股強大的造浪者。市場上眾多的追「星」族，誰能脫穎而出？野村投信表示，多變市場中追科技股高CP值，首推野村全球科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，透過「全球科技股X全天候債券」的強強搭配，具有3大特色，一次滿足「衝成長、顧風險」兩大願望。

特色1、瞄準科技股黃金10年大勢

根據聯合國科技與創新報告，創新科技規模到2030年將暴增至9.5兆美元，10年的年複合成長率高達20%，其中又以AI以及物聯網/雲端運算的規模最令人驚豔。而半導體又是科技趨勢最重要的推手，更是不可忽視的主流題材。野村投信指出，從現在到2030不到10年，正是科技浪潮大爆發的關鍵時期，提供絕佳的投資布局時點。

尤其，巨星現象帶起的成長潛力，往往都令人難以想像。根據彭博統計(註1)，蘋果iPhone、特斯拉Model 3的顛覆性創新上市，一度都曾激勵股價創造超過20倍的漲幅，相當驚人！市場預料，這波AI點燃的科技股狂潮，爆發力與影響力將有過之而無不及，後市表現應該還有很大的成長空間可以期待。

特色2、與眾不同，側重亞洲供應鏈

近年來科技巨頭的領導人頻繁拜訪亞洲，尤其是台灣，凸顯亞洲供應鏈角色的重要性，以輝達AI伺服器供應鏈來看，包括晶片/模組、基板、主機板、組裝代工，都離不開台灣企業。所以我們常說，一代巨星的崛起，整條供應鏈都吃香。然而，市面上全球型科技基金，主要投資多侷限於美歐科技巨頭，減少了許多潛在機會。換言之，野村投信強調，布局全球科技股，應該由下而上，看見完整供應鏈的全貌，才能發掘最強勢股，也才能成為最終贏家。

特色3、全天候債券策略，因應升降息環境不焦慮

科技股跑得快，但波動大也讓心情七上八下。野村投信透過「全球科技股X全天候債券」策略，一方面參與科技股成長力，同時以全天候債券強化防禦力，將有助於投資效益再升級。其中「全天候債券」，就是以動態配置固定利率債及浮動利率債，提供應對各種升降息環境的完整解方。

舉例來說，根據彭博統計過去10年資料，聯準會經歷1次降息、2次升息循環，降息期間債市大好，包括投資級公司債、公債，這些固定利率債券都表現不錯。反之，若在升息期間，浮動利率債券因為票息會隨著基準利率上升，債券價格較不受利率風險影響，反而有比較好的表現。「全天候債券」就是透過靈活的債券調整，因應各種利率環境，更有效的降低投組波動。

追科技股高CP值，「全球科技股X全天候債券」最速配

值得一提的是，根據統計(詳下圖一)，透過指數模擬可以發現，全球科技多重資產指數採取的「全球科技股X全天候債券」策略，透過增持亞洲供應鏈相關股票，以及運用全天候債券策略，有效提高指數模擬投組效益，是追科技股黃金10年大勢的優質選擇。

全球科技多重資產指數模擬投組績效

資料來源：Bloomberg、MSCI、Lipper，野村投信整理，資料時間：2013/12~2024/03。註：全球科技多重資產指數模擬投組股票部位使用35%臺灣資訊科技指數、25%MSCI美國資訊科技指數、5%MSCI日本半導體及設備指數以固定比例配置，35%債券部位使用彭博美國浮動利率債券指數、彭博美國固定利率投資級公司債券指數、彭博美國國庫券債券指數、彭博美國投資級科技債券指數進行動態配置；平衡投組使用65%MSCI世界股票指數+35%彭博美國綜合債券指數；全球股票採用MSCI世界股票指數，全球科技股票採用MSCI世界科技指數；每月底再平衡，績效以原幣報酬計算。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。

註1/資料來源：Bloomberg，野村投信整理。股價累積漲跌倍數計算基期：蘋果2005年底、特斯拉2015年底；資料日期：截至2023/03/29。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。

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