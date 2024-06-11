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第3季能源業人力需求銳減 調查：成本增影響投資意願

中央社／ 台北11日電

人力資源公司萬寶華今天發布就業展望調查，調查顯示，第3季人力需求前3大產業依序為醫療保健和生命科學業、運輸物流和汽車業、工業和材料業；能源和公共事業則因能源成本上漲，導致就業展望淨值較上季下滑91個百分點、寫新低。

萬寶華表示，以風電產業為例，近期開發商投入台灣市場意願降低，連帶影響供應鏈，人力需求因此減緩。

「ManpowerGroup全球就業展望調查」透過調查台灣630名雇主，了解企業於2024年7至9月間的聘僱狀況；結果顯示，39%預計增加人力，21%減少人力，39%維持不變，得出就業展望淨值為18%。

比較9大行業就業展望淨值，醫療保健和生命科學業43%最高，運輸、物流和汽車業41%居次，工業和材料業31%位居第3。

萬寶華台灣專業人才事業執行合夥人賴怡文透過新聞稿指出，近年疫情促使國際更重視醫療平權，除醫療院所因高齡化，積極發展智慧護理照護外，大型連鎖藥局也計畫擴張，亟需填補相關醫護人才。

至於運輸物流業，繼上一季旅運需求回升後，本季招募需求雖有所緩和，但仍居第2高；此外，自通勤月票實施後，桃運旅運量攀升，雇主除招募駕駛人員外，車站管理與服務人員也是重點招聘人才。

工業和材料業部分，賴怡文表示，隨著科技製造業國內外建廠需求，政府陸續釋出社會住宅，近期又因震災重建等公共工程增加，間接影響原物料訂單需求增加，預計將創造上千個工作機會，其中又以具備建置無塵室經驗機電及冷凍空調背景的相關人才需求最迫切。

值得注意的是，能源和公共事業就業展望淨值為-64%，與上季相比下滑91個百分點。賴怡文解釋，主因部分能源成本增加；以風電產業為例，近期開發商投入台灣市場意願降低，連帶影響供應鏈，人力需求因此減緩，求職者對該產業的觀望氣氛濃厚、較不敢投入，導致該產業暫時不急於展開大規模的招聘計劃。

放眼全球就業市場，調查結果顯示，今年第3季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家、區域中，按需求高低依序為印度、中國、新加坡、台灣，香港則居於末位，就業展望最為謹慎。

淨值

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