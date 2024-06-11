東元攜手西門子搶減碳商機 將在台生產無氟潔淨氣體絕緣開關設備

東元電機（1504）與台灣西門子11日宣布簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在台灣合作生產24KV無六氟化硫（blue GIS） 的潔淨氣體（clean air）絕緣開關設備，可運用於變電所、科學園區、風電、光電等場域，共同致力於環境永續發展。東元表示，台灣邁向零碳永續，初估未來全台將有約上萬台潔淨氣體絕緣開關設備汰換的需求商機，東元與西門子的合作，有助於加速關鍵零組件國產化與相關產業在地化的目標。

六氟化硫氣體（SF6） 是電力業常用的絕緣介質，但卻屬於溫室氣體之一，根據環境部氣候變遷署的資料顯示，SF6的暖化潛能是二氧化碳的2萬3500倍，而歐盟將於2026年起禁止高壓絕緣開關設備（GIS）中使用六氟化硫氣體。因此，六氟化硫氣體替代方案已是迫在眉睫。這次東元與西門子的攜手合作，是將西門子最新研發的技術引入台灣市場，這款24KV不含SF6氣體的潔淨氣體絕緣開關設備，杜絕了溫室氣體排放，又無低溫液化的顧慮，在不使用含氟氣體的同時，仍可確保不影響設備的安全性、生命週期成本，且外形尺寸也不受影響。

東元電機智慧能源事業群張松鑌總經理表示，台電推動韌性電網計劃，未來十年在變電所改建、汰換、新建等形式下，潔淨氣體絕緣開關設備可提供不同場域和產業應用，東元與西門子的技術移轉合作，在台產製潔淨氣體的絕緣開關設備（clean air 24 kV blue GIS），真正實現無氟解決方案，提升台灣的供電品質，降低溫室效應，建構國家永續發展。

台灣西門子智慧基礎建設總監Fabian Bergeron指出，西門子最新開發的24 kV blue GIS潔淨氣體絕緣開關設備，第一批解決方案已在歐洲完成部署，展開試營運。24 kV blue GIS適合高海拔、濕熱、嚴寒等環境惡劣地區等多種溫度環境，不僅保障電網安全穩定運行，而且大幅降低溫室氣體排放。而對於此次與東元電機合作，有信心為台灣電網韌性提供最佳的服務。

東元智慧能源事業群不但是台灣離岸風電陸域變電站統包工程市占最高廠商，且積極參與台電電網強韌計劃，包括桃園龍潭儲能系統工程、彰工升壓站及永興開閉所STATCOM統包工程等。東元也表示，基於電力統包工程的豐富經驗和實力，未來可望優先在工程案中使用台灣自製的潔淨氣體絕緣開關設備，提高工程案品質，也為營收成長增添動能。 東元電機與台灣西門子團隊將進行潔淨氣體絕緣開關設備在台生產合作。圖／東元提供

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