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9月是否調整電價？ 卓榮泰給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（中）上午前往立法院備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）上午前往立法院備詢。記者曾學仁／攝影

賴總統就職時喊出要穩定供電，發展多元綠能，但就有立委質疑，目前增加電力方式已用盡，且台電購電量成本也不斷增加，9月是否還會漲電價。行政院長卓榮泰表示，電費先前已經稍作調整，目前政策就是朝穩定的方向。

國民黨立委柯志恩指出，接下來要面臨AI爆發期，先前政院也給出保證2030絕對不會缺電此說法是否過於武斷？目前外資包括輝達、AMD等都要來台灣設置資料中心，且未來也不排除有其他廠商設置，根據經濟部自己的評估，一座資料中心一年就要用掉58.4億度電，而目前台灣電力只能支持5-6家廠商，從電量總額來看，目前台灣供電可能有狀況，未來是否要針對外資來台設置AI資料中心總量管制？

郭智輝表示，政府角度都是歡迎國外業者來台灣投資數據中心，他們所需要的電，經濟部都有在盤算，只是說如果來投資的業者超過原本預估的家數，就會考量其他方式來增加發電，例如風電等。

柯志恩再追問，目前增加電力方式已經用盡，且台電的購電量已達到3042億，台電也已經虧損相當多，日前部長自己也說不支持補助方式，接下來的用電需求也勢必會增加，未來購入電力的成本將會由誰來買單？

郭智輝則表示，業者會買單。

柯志恩再追問，那如果都給業者買單，那9月電費是否要再調漲？

卓榮泰表示，電費先前已經稍作調整，目前政策就是朝穩定的方向，台電負擔很多政策功能，也負擔很多穩定物價跟照顧民生用電這是台電的優先考量。

台電 電費

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