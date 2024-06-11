經部率19家新創赴美投資峰會 輝達供應鏈夥伴入列
經濟部將率領19家台灣新創參加美國商務部主辦的「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），其中包含AI晶片大廠輝達的供應鏈夥伴。經濟部指出，今年共9家團隊入圍SelectUSA Tech Program決賽，數量居全球之冠。
為鼓勵台灣新創拓展國際市場，經濟部攜手AIT帶領台灣新創團隊赴美參與SelectUSA活動，並透過業師培訓及鏈結當地投資人、企業、創業生態圈，加速新創取得國際投資與海外訂單，今年高峰會將在23日至26日舉行。
經濟部今天舉行「2024 SelectUSA 台灣新創代表團行前記者會」，中企署副署長吳佳穎致詞表示，上週全台颳起黃仁勳（輝達創辦人）炫風，黃仁勳和美超微執行長梁見後主題演講讓大家印象深刻，「看到台灣因仔在美國市場開創一片天」，是激勵創業家的好案例。
近年台灣新創優秀實力備受肯定，吳佳穎表示，過去2年共率領36家新創赴美參賽，其中有4家新創榮獲大會全球前3名的佳績；另也成功促成20家新創獲得金額18億元的國際投資，目前更已有7家新創在美國設立公司。
吳佳穎指出，根據台灣新創生態圈大調查，逾8成新創首選為美國市場，主因美國豐富資本、創新精神、完整法律體制。
依據2024 SelectUSA Tech官方最新公布全球入圍80家新創名單，今年台灣共有9家新創團隊入選SelectUSA Tech Program，比排名第2名的以色列多3家。
吳佳穎接受媒體訪問表示，入圍新創分布領域包含醫療、潔淨技術相關，許多都借助AI進行技術開發；而入選領域平均，顯示台灣在很多產業都有良好根基，現在利用AI、良好供應鏈，將更容易被國際被看見。
本次除上述9家外，經濟部也將帶領其他10家優秀新創赴美尋求商機，其中，包含AI晶片大廠輝達的供應鏈夥伴奎景運算科技。
經濟部說明，奎景運算科技是將生成式AI應用整合在邊緣運算裝置，搭配自家開發的加速運算軟體，讓企業不用將資料傳上雲端，即可運用生成式AI，保護廠商營業秘密之餘，也可節省人力、開發成本。
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