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立院成立「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委林楚茵（右八）上午在立法院舉辦「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」成立大會，「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」由跨黨派委員組成，成立大會邀請經濟部、交通部、內政部、金融監督管理委員會、財政部、勞動部、數位發展部、國家發展委員會等出席觀禮。記者曾學仁／攝影
立委林楚茵（右八）上午在立法院舉辦「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」成立大會，「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」由跨黨派委員組成，成立大會邀請經濟部、交通部、內政部、金融監督管理委員會、財政部、勞動部、數位發展部、國家發展委員會等出席觀禮。記者曾學仁／攝影

隨著人工智慧、雲端科技以及區塊鏈技術等新興科技的蓬勃發展，數位經濟正重新定義台灣產業價值鏈，在這個快速變遷的時代，政府與產業之間的溝通變得更加重要。

立委林楚茵上午在立法院舉辦「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」成立大會，「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」是由跨黨派委員組成，邀集相關產業團體參與，成立大會邀請經濟部、交通部、內政部、金融監督管理委員會、財政部、勞動部、數位發展部、國家發展委員會等出席觀禮。

立委林楚茵（右四）上午在立法院舉辦「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」成立大會，「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」是由跨黨派委員組成，邀集相關產業團體參與。記者曾學仁／攝影
立委林楚茵（右四）上午在立法院舉辦「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」成立大會，「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」是由跨黨派委員組成，邀集相關產業團體參與。記者曾學仁／攝影

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