立院成立「台灣國會數位科技與新經濟產業交流促進會」

全球瘋AI（人工智慧），愈來愈多人出現AI焦慮，更有人擔心自己不懂得寫程式，會不會成為AI文盲？迎接AI時代來臨，我們現在要做什麼樣的準備，才能不被這個時代淘汰？ 專家認為，AI將是人們未來生活中的重要工具，這就好像1990年代的個人電腦逐步深入民眾的日常生活，民眾一定要敞開心扉接觸它、使用它，要想不被AI取代，不見得要學寫程式...

2024-06-11 10:00