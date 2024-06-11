迎接AI時代來臨 商研院開設「ChatGPT 應用能力」課程
AI時代已經來臨，為協助充分發揮ChatGPT的潛力，商研院數位創新學院推出「有效擴充ChatGPT應用能力」進階課程。商研院表示，本課程將深入介紹各種ChatGPT擴展工具，讓學員全面體驗AI技術的魅力，幫助他們更好地理解和應用ChatGPT。學員將學會使用擴充程式來增強ChatGPT的功能，從而顯著提高工作效率。
商研院指出，隨著AI技術的迅猛發展，ChatGPT已成為日常交流與工作助手的重要工具，無論在智慧助手、教育輔助或金融分析等方面都展現了其不可或缺的價值。然而，許多使用者在應用過程中仍面臨一些挑戰，包括ChatGPT在某些情況下的回答不夠準確，以及操作時需要一定的Prompt提示語言處理能力，這對部分使用者來說是一大門檻。
商研院表示，規劃推出的「有效擴充ChatGPT應用能力」進階課程專為已具備基礎知識的使用者設計，旨在進一步提升他們的技能，使其在AI技術的時代中保持競爭優勢。通過本課程的學習，學員將能夠更加自信地使用ChatGPT，解決工作中的複雜問題，並在各自領域中脫穎而出。
商研院指出，該課程將於6月25日(周二)白天舉行，6月14日前報名可享優惠。詳細課程內容請參考課程網址https://reurl.cc/Vze9qR。
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