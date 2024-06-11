快訊

端午後再創天價！台股早盤突破2萬2千點大關 台積電繼續穩定撐盤

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

台電擬下半年推電價分級收費機制 卓揆回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
卓榮泰前往立法院施政方針報告及備詢會前被問及，為幫助企業減碳，目前台電是否規劃三個電力分艙的方案。(本報資料照片)
卓榮泰前往立法院施政方針報告及備詢會前被問及，為幫助企業減碳，目前台電是否規劃三個電力分艙的方案。(本報資料照片)

為幫助企業減碳，外傳台電將規劃三個電力分艙的方案，對此，行政院長卓榮泰11日表示，在用電政策上的一個分析，還不是到分級的階段，對於政策的決定，還有一段時間，各式各樣的分析，各方意見的討論都應該要被合理對待。

卓榮泰前往立法院施政方針報告及備詢會前被問及，為幫助企業減碳，目前台電是否規劃三個電力分艙的方案。

卓榮泰表示，還是在對整個台電未來經營方針，以及跟民生、跟工業用戶之間，在用電政策上的一個分析，還不是到分級的階段。至於分析的內容，他認為要加強，加強內部一些資料的管控跟真實性的討論，再加強跟民眾的討論，這個還是跟政策的決定，還有相當一段時間，但是各種的分析，好的意見，以及正反這個討論，都應該被合理地對待。

卓榮泰 台電 減碳

延伸閱讀

陸男駕快艇衝淡水渡船頭 卓榮泰：釐清責任、明確處分

中國男子駕船闖淡水河 卓榮泰：已啟動調查加強防護

行政院對國會改革提覆議 卓榮泰強調完全依照程序

核能說法一變再變...有一種缺電 是產業都覺得缺電

相關新聞

台電擬下半年推電價分級收費機制 卓揆回應了

為幫助企業減碳，外傳台電將規劃三個電力分艙的方案，對此，行政院長卓榮泰11日表示，在用電政策上的一個分析，還不是到分級的...

第4次碳費費率委員會7月5日召開 產業衝擊討論重點

國內預計2025年起開始收取碳費，各界關心碳費對經濟衝擊及消費者物價指數影響，目前歷經3場的碳費費率審議委員會仍未討論出...

經部將設泛官股售電平台 初步規劃中鋼擔任統購分銷

台灣電力大計畫動起來，先助中小企業買綠電。經濟部規劃成立「泛官股事業售電平台」，預計今年底前成立，之後開放中小型公司預先...

桃SRF電廠敗部活挨批　卓榮泰要經濟部加強說明

固體再生燃料（SRF）進駐桃園科技園區，引發中央、地方互槓。行政院長卓榮泰強調，SRF是新的科技技術，會要求經濟部適度加...

AI新時代／解除AI焦慮 專家：比起學寫程式應該先精進專業領域

全球瘋AI（人工智慧），愈來愈多人出現AI焦慮，更有人擔心自己不懂得寫程式，會不會成為AI文盲？迎接AI時代來臨，我們現在要做什麼樣的準備，才能不被這個時代淘汰？ 專家認為，AI將是人們未來生活中的重要工具，這就好像1990年代的個人電腦逐步深入民眾的日常生活，民眾一定要敞開心扉接觸它、使用它，要想不被AI取代，不見得要學寫程式...

AI新時代／黃仁勳旋風嗨完剩什麼？2場景看台廠未來兩大挑戰

輝達創辦人黃仁勳來台兩周掀起旋風和AI狂歡，喧囂過後回歸平靜，所有被點名「輝達概念股」而股價飛天的台灣廠商，終將回歸財務基本面與長線布局檢驗，也端視如何未雨綢繆、創造未來。 專家透露，從兩個關鍵時間點，可一窺台廠尚有兩大挑戰，一是「供應鏈生態系」能否從硬體延伸至軟體、從龍頭企業扶植至新創公司？二為台灣AI軟實力與AI人才供給，是否能跟上需求？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。