台電擬下半年推電價分級收費機制 卓揆回應了

為幫助企業減碳，外傳台電將規劃三個電力分艙的方案，對此，行政院長卓榮泰11日表示，在用電政策上的一個分析，還不是到分級的階段，對於政策的決定，還有一段時間，各式各樣的分析，各方意見的討論都應該要被合理對待。

卓榮泰前往立法院施政方針報告及備詢會前被問及，為幫助企業減碳，目前台電是否規劃三個電力分艙的方案。

卓榮泰表示，還是在對整個台電未來經營方針，以及跟民生、跟工業用戶之間，在用電政策上的一個分析，還不是到分級的階段。至於分析的內容，他認為要加強，加強內部一些資料的管控跟真實性的討論，再加強跟民眾的討論，這個還是跟政策的決定，還有相當一段時間，但是各種的分析，好的意見，以及正反這個討論，都應該被合理地對待。

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