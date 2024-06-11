2030年綠電供給無虞

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
根據經濟部盤點，至2030年綠電供給量達900億度，遠大於企業界需求量408億度。。圖為光電板示意圖。記者劉學聖／攝影
根據經濟部盤點，至2030年綠電供給量達900億度，遠大於企業界需求量408億度。。圖為光電板示意圖。記者劉學聖／攝影

根據經濟部盤點，至2030年綠電供給量達900億度，遠大於企業界需求量408億度。

此外，經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期選商結果預計6月出爐。

經濟部表示，因應全球2050淨零轉型浪潮，及台電業者加入國際綠色供應鏈與RE100承諾，綠電已成台灣產業發展及出口的關鍵生產要素，預計2030年國內業者將迎來第一波綠電需求，經濟部持續擴大綠能發展、降低開發成本，同時透過「統購分銷」機制，滿足企業購買綠電需求。

在協助開發綠電方面，針對如何加快光電布建，經濟部長郭智輝日前表示，目前屋頂型設置已有8.23百萬瓩（GW），成效良好，會優先推動並提升誘因，另已修法要求新建物都要設置光電。

地面型部分，考量台灣地狹人稠，排除敏感區後，也會引導業者朝向複合使用方式，例如漁電共生、農電共生。

離岸風電方面，經濟部將透過放寬離岸風電規範，包含區塊開發3-1區通案展延一年以降低海事工程障礙、擴大採認不可抗力態樣、產業關聯更有彈性。

經濟部離岸風電區塊開發3-2期現正在選商作業，包括沃旭、CIP、風睿、科理歐（Corio）和道達爾（TotalEnergies）、森崴和富崴、德能等六個開發團隊，分別來自台灣本土、歐洲、美洲等地開發業者共申請八個風場。

業界期待經濟部儘早決標，才有助開發商資金布局及供應鏈採購安排。

經濟部 綠電 離岸風電

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