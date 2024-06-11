2030年綠電供給無虞

去年來台試水溫的日本連鎖人氣超市樂比亞（LOPIA），近日在宏匯廣場展出第四店，開幕3天的業績就超過800萬元。而同樣開在百貨商場的超市，包括微風集團、新光三越、遠百體系等，都有自己體系的超市，業績也都有不俗表現。百貨商場裡開超市，與一般超市有何不同？致勝的祕訣又是什麼？

2024-06-10 10:00