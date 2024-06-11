經部將設泛官股售電平台 初步規劃中鋼擔任統購分銷

台灣電力大計畫動起來，先助中小企業買綠電。經濟部規劃成立「泛官股事業售電平台」，預計今年底前成立，之後開放中小型公司預先登記綠電額度。據悉，初步規劃由中鋼（2002）擔任統購分銷平台，但中華電信也有興趣，最後將交由行政院協調。

經濟部長郭智輝日前表示，會持續擴大綠電投資，宣示綠電「蓋起來、買得到、賣得出去」。針對買得到、賣得出去，經濟部將成立泛官股事業售電平台，亦即泛官股購售電公司，將與綠電信保機制同步進行。離岸風電區塊開發3-1期、3-2期都是最大受惠者。

經濟部助企業購買綠電大平台

目前經濟部已推動綠電信保、並設有團購機制，適用大型集團，一次買下半個或整個風場，買足十年、20年綠電，其中三成可轉售給供應鏈；至於中小企業無法一次大量或長期購買，則可藉由未來的泛官股購售電公司統購分銷，買到少量、短年期綠電。

經濟部官員表示，在2030年前國內很多企業都有購買綠電需求，但對許多公司而言，一次要大量買下20年綠電，很難通過獨董這關，多數公司都希望先買三年或五年；但對風電開發廠商來說，把風場綠電分成小包、不同年份，會導致交易成本很高。

因此官員表示，經濟部擬成立泛官股事業售電平台，由此平台包下風場綠電，再切成小包，賣給中小型事業。

此泛官股平台類似「好市多」，統購大量綠電後，再零售給中小型業者，過程當中會疊加部分交易成本，購電中小型業者表示可接受。

至於由誰擔綱泛官股事業售電平台？經濟部屬意中鋼，主因中鋼本身有大量購買綠電需求，可先買足自身所需綠電，例如先大量包下一個或1.5個風場，中鋼優先認購、滿足集團需求後，讓中鋼有些誘因，再將部分綠電分銷出去。

此外像中鋼這類泛官股事業，在銀行有良好信評，容易取得融資去購買綠電，再分銷給中小型業者，協助更多業者買到小包綠電。

除了中鋼，官員透露，交通部旗下的中華電信也有意摻一腳，因為中華電信設有資料中心，也須購買大量綠電。因此，最後會由中鋼或中華電信出線，將到行政院協商。

經濟部目標是在年底前成立泛官股事業售電平台，之後可開放給中小型公司預先登記綠電額度。

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