歐洲形象展台灣首發 搭起兩地產業橋樑

歐洲台灣形象展在德首發，聚焦兩大關鍵，包括智慧（生醫、生活）、綠色。臺灣形象展(Taiwan Expo)」首度登陸歐洲，聚焦綠色、數位發展政策，智慧交通館推出電動載具、無人機載具、充電、共享及車載應用產品，提供智慧移動產業全面的解決方案，為台灣與歐洲產業開發共同商機。

經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌畫的「海外經貿推廣旗艦型活動—臺灣形象展」首度登陸歐洲，「2024年歐洲臺灣形象展」於10日在德國柏林市具有146年歷史的德國電信大樓盛大登場，開幕典禮現場政要名流雲集，來自德國及歐盟官員及多位德國國會議員蒞臨現場表達對與臺灣交流的重視。展覽適逢四年一度的歐洲國家盃在柏林開打，啟動儀式也搭上足球賽熱潮，在外貿協會董事長黃志芳踢出象徵臺歐合作共創共榮的致勝球中揭開序幕。

黃志芳指出，半導體與無人機都是未來將呈現大幅成長的產業，此外電動載具前景樂觀，此次前進歐洲，可望為台灣產業與歐洲市場擴展合作商機。此外台積電（2330）在德國德勒斯登建廠，更引發歐洲相關產業的高度重視，在此次的半導體論壇除了台積電之外，參與業者並有歐積電、墨克、英飛凌等，外貿協會希望能為台灣歐洲半導體產業合作打下堅實的基礎。

本次展覽主題「Digital Horizon, Green Tomorrow」呼應歐洲最新綠色、數位發展政策，結合歐洲市場需求與趨勢共徵集110家臺灣企業國家隊參與展出。智慧交通館推出電動載具、無人機載具、充電、共享及車載應用產品，提供智慧移動產業全面的解決方案。智慧醫療館針對兩大主題—智慧醫院及遠距醫療展出AI先進醫療科技產品。低碳生活區主打在生活中實踐永續，展出符合循環經濟3R(Reuse, Reduce, Recycle)理念的產品，其中有運用回收牡蠣殼和廢料製成的產品以及展示政府輔導減碳包裝的設計成果。智慧生活展區打造一日智慧生活圈概念，運用AI、IoT等技術展示產品和服務，如work from home (WFH)情境展示、VR電競及娛樂體驗，透過智慧科技產品輔助，讓智慧居家生活成為新日常。

展覽另一大亮點是同日辦理臺歐半導體合作論壇，邀請台積電、聯發科、瑞昱、Merck、Infineon等重量級企業講者共同探討目前最熱門的議題如：半導體供應鏈管理、車用電子領域的合作，及半導體人才培育與技術創新，以促進臺歐在半導體領域的合作。另外，值得一提的是本次歐盟成長總署(DG GROW)轄下的歐盟產業聚落交流平臺(ECCP)聚集歐洲6國7個產業聚落(Cluster)特別組團前來觀展，將辦理臺歐盟商務與產業聚落研討會。歐洲經貿網臺灣商務中心(EEN)結合線上媒合洽談平臺(B2MATCH)，邀請14個國家23個聯絡點共同宣傳參與，欲藉由臺灣形象展平台擴大臺歐合作之影響力。 歐洲台灣形象展從足球迷開始展開。（邱馨儀攝）

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