三一東林展出智能照明系統 搶攻智慧照明586億美元市場
高端精品改裝汽車領導廠商及智能照明商三一東林參加廣州國際照明展覽會，展出全新「HEP＋智慧照明系統平台」，該平台以簡易的初始安裝、操作方便及後續維修保養便捷性為主要特點，能節省大量人工、安裝費用，並提供高效的照明解決方案，對後續拓展不同市場領域將大有助益，全力搶攻2025年智慧照明586億美元市場。
三一東林表示，此次於廣州國際照明展覽會上展出自行研發的「HEP＋智慧照明系統平台」，能在1分鐘內快速組建單一空間內的燈具與設備，大幅縮短產品的安裝與設定時間，且無需工程師級別的專業人員即可完成設定，降低新產品的導入難度，後續維修也能節省大量工時和高昂人工費用，預期能以更經濟且高效的方式推廣至歐洲、亞洲、美洲等市場。
三一東林也說，HEP+智慧照明系統平台特別搭載了最新的節律照明技術，以模仿太陽光來驅動人體的自然節律功能，有助於調節生物時鐘，改善睡眠質量，滿足生理和情感的雙重需求，並進一步提升生活幸福感。
三一東林表示，HEP+智慧照明系統平台已多次應用於台灣的大型照明專案，包括淡水長老教會室內禮拜堂和大肚基督長老教會的戶外照明改裝，為這些歷史悠久的建築注入現代科技的活力，今年底預計將進行淡水老街內三級古蹟淡水福佑宮媽祖廟的燈光改造，為台灣古蹟及建築物燈光照明改造作出貢獻。
三一東林表示，公司致力於通過技術創新推動照明行業的發展，未來將持續繼續加大研發力度，並引進多款海內外優質燈具，推動照明技術的新進展，為更多場所帶來照明創新，並為更多使用者提供更加優質的照明解決方案。
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