經長拋出電價分級制 台電評估效益…一好一壞
經濟部長郭智輝拋出電價分級制，對台電而言，好處是有助舒緩躉購綠電的財務壓力，然而，台電排碳係數也可能因此上升，恐難達法定要求，細節必須再協商。
台電初步規劃，擬將電力分成綠電、低碳、一般電力等三類，並依排碳量高低訂定不同價格。此制度等於在台電現行電價費率外，提供企業「全綠電」、「低碳電」兩種商品新選擇。
台電2023年躉購綠電達170億度，總花費高達900多億元，另台電自產約50億度綠電，換言之，台電手上共有220億度綠電可售。
過去以來，台電高價躉購綠電後，再低價賣給一般用戶，形同虧損。未來台電共220億度綠電若能直接賣給企業，假設售價訂在每度5.2元至5.5元間，相較於3-1期、3-2期離岸風電區塊開發的購售電合約（CPPA）售價，具有相當競爭力。換言之，台電躉購高價綠電，若能直接轉賣給企業，將可不必再背負躉購綠電的虧損。
但官員指出，台電若將綠電拿出來賣，台電「電力排碳係數」將上升，恐難達法定的排碳係數要求而受罰，因此能源署正研究法定排碳係數要求免責的可能性，擬改規範國家尺度的「電力排放係數」就好，因為以國家角度來看，整體減碳量並未改變。
台灣溫室氣體排放控制有兩指標，一是「電力排放係數」，涵蓋範圍為整個國家；另一個是「電力排碳係數」，專門針對「公用售電業」，也就是台電，計算每度電排放多少二氧化碳。過去台電躉購綠電納入電網，有助降低台電「電力排碳係數」，未來若將綠電拿出來賣給企業，就不能計入台電減碳，因此會造成台電電力排碳係數上升。
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