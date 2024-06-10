經長新構想 研議電價分級…企業可加價直接購買綠電

為使國內企業買得到綠電，經濟部長郭智輝指示台電研議「電價分級」，擬將電力分成綠電、低碳、 一般電力等三類，並依排碳量高低訂定不同價格。

依初步構想，綠電訂價就是實際反映台電躉購綠電成本，低碳電價則將與碳費連動，全案待環境部碳費出爐後定案，最快明年上路。

對此工商團體認為，能源價格愈搞愈複雜，讓外界覺得似乎政府有許多方案，但其實都在「繞圈圈」，根本問題並未解決。工總認為，以現在能源配比來看，不可能產生便宜的電，碳排係數也不可能下降，政府至少應讓核能延役，再發展綠能、強化電網韌性，而非在電力價格上打轉。

郭智輝在上任記者會上提及，未來電的使用將會分級，他舉高鐵為例，電就像高鐵一樣送出來，一般普通艙就是用灰電，指定席用較乾淨、低碳的電，至於商務艙則是完全綠電，未來電價也會根據購電需要分開，如此才可滿足2030年前用電。他並已指示台電規劃。

據了解，台電研議提供企業綠電或低碳電力方案，初步分成「綠電」、「低碳電力」，以及「一般電力」三種，並有不同訂價。其中，低碳電力指綠電搭配燃氣發電的組合。台電內部正在試算不同電力商品的排碳係數及訂價方式，也會將碳費計費納入考量，確認經濟效益。

官員說明，電價分級後，綠電需求企業可直接加價購買綠電，以滿足2030年國際客戶綠電要求；面臨國際碳稅壓力的出口廠商，則可選購部分比例綠電的「RE5-10低碳電力」，價格預計比目前平均工業電價高，但在跨國電價與碳排係數上仍有國際競爭力；一般民生就使用價格最低、排碳係數高的電力。

在訂價方面，據規劃，綠電訂價會直接反映台電躉購成本或台電綠電開發成本。目前台電躉購再生能源平均價格約每度5.2元，換言之，綠電訂價至少每度5.2元起跳。

至於低碳電力訂價，除考量綠電搭配天然氣發電的成分及成本外，將與碳費掛勾。官員解釋，需繳交碳費廠商，若能透過購買低碳電力減低碳排，便可減少碳費支出；這也意味著，低碳電力價格不會比碳費高，否則廠商便無購買低碳電力之誘因。經濟部近期將和環境部確認低碳電力是否符合國內外相關認證。

官員表示，目前全案仍在初步規劃，除與環境部討論，須待環境部年底拍板碳費後，台電再進一步規劃低碳電力的組成及訂價。最快也要明年才會上路。

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