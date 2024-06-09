加油要快 中油：10日起汽、柴油各漲0.1元
台灣中油宣布，明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升26.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.5元及2.8元。
台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌4.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.031元，計算跌幅為4.38%。
台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.6元及2.9元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.2元及2.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.5元及2.8元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.1元。
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