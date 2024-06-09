台股端午節前陷觀望 法人：聚焦美國公布CPI
端午節連假前台股陷入觀望，終場小跌44.32點，收在21858.38點。法人表示，近期盤面類股輪動在業績佳與高息股族群，市場聚焦6月12日美國CPI（消費者物價指數），將牽動6月13日FOMC會議降息決策，並可關注5月營收或第一季財報較強者後續表現。
此外，本週可關注6月14日AI概念股廣達與散熱股奇鋐股東會。
法人指出，上週四台股由台積電領漲帶動大盤大漲417點，盤中締造21970點歷史新高，上週五出現創高後拉回走勢。就目前大盤技術面觀察，上週五大盤低點21823點，一度跌破前一日低點21847點，最後收盤站回，本週若再跌破，短線將會開始由強轉弱。
日盛投信台股投資研究團隊表示，分析6月台股觀察焦點，甫落幕的台北國際電腦展（Computex），重點在於AI Server的整合方案、訂單、規格及出貨時程等；以及AI PC新應用，包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊戲建議以及AI博弈建議等。
6月10日Apple全球開發者大會（WWDC）預期發表與AI的連結，包括軟硬體的合作方案。
日盛投信台股投資研究團隊指出，歐洲央行（ECB）6月6日宣布5年來首次降息，歐股呈現正面反應上漲，接著6月13日FOMC會議發表利率看法，市場關注利率點陣圖及今年是否有降息機會。
此外，6月27日美國總統候選人第一場電視辯論會登場，減稅、國防、外交等議題均值得關注。短線台股雖創高，類股輪動快速，長線台股多頭趨勢不變，AI概念股仍將是盤面主軸。
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