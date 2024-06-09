台廠減碳壓力大 台電擬推綠電、低碳等3類價格電力

為紓解供應鏈綠電需求與出口廠商減碳壓力，台電擬將電力分成綠電（含躉購）、低碳、 一般電力等3類，並依排碳量高低訂定不同價格。經濟部表示，會將碳費計費納入定價考量，近期將與環境部討論作法細節。

台電作為全台最大售電業，手上握有逾百億度躉購綠能，能藉以降低自身電力排碳係數，但對用戶來說，綠電匯入台電電網後，使用者無法區分電力來源是否為綠電。

淨零浪潮襲來，企業綠電需求若渴，經濟部長郭智輝日前拋出類似「分級電價」主張，他說，未來電力送出來可以像高鐵艙等一樣，有不同價格，普通艙是灰電、指定席是低碳電力，純綠電則是商務艙價，根據購電者需要分開定價。

經濟部已指示台電，研議提供企業綠電或低碳電力方案，初步分成「綠電」、「低碳電力（綠電加上燃氣發電的組合）」，以及「一般電力」3種。

官員說明，綠電需求企業可加價購買綠電，以滿足2030年國際客戶綠電要求；面臨國際碳稅壓力的出口廠商則可選購加入部分比例綠電的「RE5-10低碳電力」，價格預計比目前平均工業電價略高，但在跨國電價與碳排係數上仍有國際競爭力；一般民生就使用價格最低、排碳係數高的電力。

台電內部正在試算不同電力商品的排碳係數及定價方式，也會將碳費計費納入考量，確認經濟效益。

至於為何與碳費掛鉤，官員解釋，需繳交碳費廠商，若能透過購買低碳電力抑低碳排，便可減少碳費支出；這也代表低碳電力價格不能超過碳費，否則廠商便無購買誘因。經濟部近期將和環境部確認低碳電力符合國內外相關認證。

綠電部分，台電去年販售的「小額綠電」來源為自建案場，如今將首度釋出躉購綠電；「躉購」是一種保證電力收購的獎勵機制，由台電以特定費率在特定年限收購產生的綠電。目前台電躉購再生能源平均價格約5.2元，換言之，綠電賣價至少高於5.2元。

不過，官員指出，台電若將綠電拿出來銷售，其「電力排碳係數」將上升，恐難達法定的排碳係數要求而受罰，因此能源署正研究法定排碳係數要求免責可能性，擬改規範國家尺度的「電力排放係數」就好，因其實以國家角度來說，排碳量並未改變。

台灣溫室氣體排放控制有兩指標，一是「電力排放係數」，涵蓋範圍為整個國家，另一個是「電力排碳係數」，專門針對「公用售電業」，也就是台電，在計算上要扣除綠電直轉供量（由再生能源發電業者自行售電給簽約企業），單位均為「CO2e／度」，即每度電排放多少二氧化碳。

電力專家認為，政府規範台電電力排碳，同時又賦予台電穩定供電義務，後者反映消費端需求，台電為提供足夠電力，仍須使用燃煤等高碳排電力，加上核三廠兩部機組陸續停機，排碳量自然較難下降；「這責任（電力排碳係數）放在台電身上是不是那麼適當，值得討論」。

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