永豐投顧：慎選AI與高股息雙題材標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，從上周股市表現可以看出，市場還是環繞AI與高股息，但從股價表現可以發現，即使是符合題材範圍也不是雨露均霑。簡單的說，AI題材已經限縮到輝達週邊，高股息則主要集中在航運類股，故操作應汰弱留強。本周市場波動因素頗多，操作上需要慎選標的，且必須有風險意識。

永豐投顧，6月7日輝達完成股票分割，6月10日就可以以新股票交易，對於股票分割的利多，市場已有反應，本周利多實現後，股價波動可能加大，原始股東可能出脫部分持股實現獲利，或許會出現一段回檔。

本周將舉行FOMC，市場預期利率不變，關注焦點是釋放的訊息能否維持9月降息的預期，同日美國也會公布CPI，市場預期月增率會由4月的0.3%降到0.1%。如果如預期，則有利股市表現。

股票分割 輝達 高股息

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