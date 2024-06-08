黃仁勳搭專機離台！下一站要去哪？目的地、航程全曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於8日晚間8點32分正式於松山機場，搭乘私人專機巴迪7500（Bombardier Global 7500）離台。而「皮衣總裁」此趟飛行的目的地，為美國夏威夷「檀香山機場」，總飛行時間長達9小時6分鐘，飛行距離為8,415 公里 （直線距離8,123 公里），預計於當地時間早上11點38分落地；而檀香山為不少旅客搭機前往美國，會短暫停留、轉機的知名國際機場，因此外界猜測此次停留是為了讓他的專機可以加油所致。

據悉，有「AI教父」之稱的黃仁勳於5月25日在美國職棒奧克蘭運動家隊替「舊金山台灣日」開球，開球完他隨即搭乘私人飛機「龐巴迪7500」飛來台灣，並於5月25日晚上6點37分抵達台灣，在他啟動「固樁」之旅、以及長達15天的美食饗宴之後，他已正式於今晚8點32分從台北松山機場起飛，而此行「航速」約為993 km/h （計畫： 895 km/h)，預計9日早上抵達夏威夷檀香山機場。

事實上，目前台北松山機場並無航空公司提供臺灣與美國間的直飛航班，多數航班均須轉機，而輝達執行場黃仁勳，是因為搭乘自己的專機「龐巴迪」（VistaJet「9H-VIC」）（Bombardier Global 7500），所以才能進行直飛，此外他此行飛行的高度約為13,710 m（計劃: 13,710 m），在歷經9小時的空中飛行後，約莫將於明早抵達檀香山國際機場。

對此，專業飛行員向《經濟日報》說明，龐巴迪是一家位於加拿大的國際性交通運輸設備製造公司，而這班飛機最多只可容納8名乘客，而每次將燃油加滿油箱後，可飛行的距離大約為7,700海浬。而此次AI教父黃仁勳返回美國，首站將落地檀香山機場，應該是為了替專機補給、替油箱加滿油，畢竟檀香山為國際上相當知名的飛機中轉站。

據了解，檀香山國際機場（HNL）主要位於夏威夷瓦胡島商業區的西北方約5公里，該機場為夏威夷的主要門戶機場，更獲列為美國第27繁忙的機場，事實上近年臺灣要直飛去檀香山，只能從桃園國際機場出發，若搭乘樂桃航空可以用較便宜的價格（約莫新台幣15,746.38元）前往，而若搭程中華航空（2610）飛往檀香山，則一趟單人要價為新台幣37,041元。

黃仁勳私人專機「9H-VIC」。翻攝自即時航空監測（FlightAware）
黃仁勳私人專機「9H-VIC」。翻攝自即時航空監測（FlightAware）

松山機場 美國 黃仁勳

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