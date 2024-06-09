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央行第2季理監事會可能祭新房市管制 利率估按兵不動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行第2季理監事會將於本周四（13日）登場。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行第2季理監事會將於本周四（13日）登場。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行第2季理監事會將於本周四（13日）登場。金融圈主管預測，央行本季將宣布利率按兵不動，但有可能祭出第六波房市管制措施，例如，進一步緊縮豪宅貸款或第二戶房貸成數等。

金融圈普遍押寶央行本季利率不動有三大主因。首先，央行總裁楊金龍先前在立法院報告時透露，國內通膨向下趨勢尚未改變；其次，貨幣政策有遞延效果，近期包括加拿大央行、歐洲央行等均已啟動降息，市場預期聯準會可能在9月調降利率，央行就算不跟進調降利率，也不至於逆勢升息；第三，國內經濟邁向復甦，但不是非常強勁。

著眼電價將於4月調漲，央行3月理監事會意外升息半碼（0.125個百分點），重貼現率由1.875%上修至2%，創下逾15年新高。

央行重貼現率走勢 圖／經濟日報提供
央行重貼現率走勢 圖／經濟日報提供

楊金龍先前在立法院報告時透露，央行在周四理監事會議上，將調高全年經濟成長率至3.5%；通膨率方面，央行上季預估今年通膨率為2.16%，近期不論是CPI（消費者物價指數）、核心CPI、17項重要民生物資及每月至少購買一次等物價，「都是慢慢在下來的」。

近期房地產熱絡，價量齊揚，楊金龍坦言，國內房價與不動產放款集中度指標均居高；至於是否對房市採取進一步措施，需取得央行理事的共識才會做。

楊金龍表示，央行每季理監事會都會討論利率政策與房地產市場相關議題，央行關注房價的目的，是擔心房價是否會變成泡沫，進而影響到金融穩定，且升息的目的是為了對付通膨而不是房價，只是央行升息確實也會影響到房地產市場。

房地產 立法院 通膨

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