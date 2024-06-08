首季新南向投資27.1億美元 較去年大增逾9成

實支實付新制即將上路，日前包括最新的示範條款、自律規範內容已出爐，新制是因應「損害填補」和「正本理賠」兩大原則改頭換面重新再出發。在歷經去年底的「實支實付之亂」停售潮後，商品規則重新確定，業者終於有明確依據發行新版的實支實付保單，保戶也重新有「貨比三家」的機會，不再會有想買實支實付險卻買不到的情況。

2024-06-08 10:49