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首季新南向投資27.1億美元 較去年大增逾9成

中央社／ 台北8日電

根據政院最新資料，今年第1季新南向政策執行，共核准（備）對新南向國家投資件數為80件，投（增）資金額計27.16億美元，較去年同期增逾9成，主要集中於新加坡、越南及泰國等。

行政院經貿談判辦公室最新統計顯示，2024年第1季新南向政策執行情形，雙邊貿易持續熱絡，貿易總值達420億美元，較去年同期成長11.9%；其中出口261億美元較上年同期成長28.6%，進口159億美元則減少7.7%，台灣享有貿易順差102億美元。

投資部分則大增，今年1月至3月共核准（備）對新南向國家投資件數為80件，投（增）資金額計27.16億美元，較去年同期增加92.10%，投資主要集中於新加坡、越南及泰國等地。

若單看農產品貿易，今年截至3月，台灣與新南向國家農產品貿易額為15億美元，較去年同期增加2.7%，其中農產品外銷新南向國家金額3.3億美元，較同期增加11.7%。

此外，工程輸出部分，截至3月底止，已在新南向區域共得標2件標案，總得標金額約新台幣1500萬元。

人才交流方面，今年截至3月底，有15位新南向國家或從事新南向相關研究者抵台進行駐點研究；第一季新南向國家僑外生來台就學工讀，達3萬3907人次。為協助解決新南向地區僑校師資短缺問題，核定補助新南向地區僑校教師129人，主要集中在泰國（泰北）、緬甸、菲律賓及汶萊等。

新加坡 新南向政策 泰國

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