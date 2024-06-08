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出口淡淡5月天 傳產貨類現復甦嫩芽

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

出口表現連兩個月不如預期，財政部今日公布五月出口，金額三七三點六億美元，AI、高速運算等應用商機持續擴散，年增百分之三點五，雖連七紅，但月減百分之○點三，低於上月預估低標三八七億美元。財政部統計處長蔡美娜預估，六月出口仍有望連八紅，可能落在三七五-三八五億美元，年增百分之十六-十九，主因去年基期偏低。

儘管五月出口低於預期，但傳產貨品中，五月塑橡膠及其製品、化學品、礦產品分別出現百分之一點三、百分之八點九、百分之○點六正成長；蔡美娜表示，傳產貨類已出現復甦「嫩芽」；是否回春則仍待觀察。

蔡美娜指出，AI持續火熱、供應鏈存貨回到健康，回補庫存出現，但也有下拉力量，如去年高庫存陰影讓客戶下單保守謹慎，即使AI有商機，但多急單，不見得是長單，何時大量或像先進封裝等產能支應等不確定性因素不利預測。整體來看，出口朝向有利方向轉變情勢沒更動。

財政部表示，五月出口主要貨品中，資通與視聽產品仍是出口最大引擎，五月出口九十四點二億美元，為歷年單月第五高、歷年同期最高，年增百分之六十二點四。電子零組件則因部分積體電路由外銷轉供國內使用，年減百分之十一。

蔡美娜還特別解釋，近年供應鏈重組，資通業者擴大在台生產比重，積體電路產品從外銷轉內銷，再透過資通產品報關出口；出口貨品結構改變，較客觀的觀察是將電子零組件、資通與視聽產品出口合計來看。合計顯示五月出口二二八點二億美元，年增百分之九點四，連十一紅。前五月出口一一七九點三億美元，為年增百分之廿一點七，占比六成四，統計以來最高。

五月主要市場表現「兩好三壞」，對美出口八十二點八億美元同期新高，年增百分之卅六點四，連十月正成長。東協出口金額六十四點七億美元，年增百分之六點四。

對陸港出口年減百分之五點三，反映大陸經濟復甦不足，全球供應鏈移轉衝擊及美國禁令。前五月對陸港出口年減百分之四點一，占比百分之卅一，近二十二年同期低點。

積體電路 財政部 電子零組件

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