5月主要出口地區「二好三壞」 對美、東協外銷比重拉高

財政部昨（7）日表示，5月主要出口地區呈現「二好三壞」，受惠於AI商機以及全球供應鏈重整，對美國與對東協市場出口值雙創歷年同期最高，帶動今年以來美國、東協在我國外銷市場占比升至23.3％、19.1％，分別為近24年與歷年同期新高。

資通與視聽產品仍是出口的最大引擎，特別的是，因全球供應鏈重組，電子零組件從外銷轉為內銷，因此將兩貨類合計，前五月出口值占總出口比重六成四，創史上同月最高水準。

觀察主要出口地區表現，美國5月出口表現最好，為82.9億美元、年增36.4％，不僅五大市場居於首位，也是連續十個月正成長。財政部統計處長蔡美娜表示，主要反映AI應用商機跟美國積極引導新階晶片製造回流，帶動對我國資通與視聽產品、電子零組件的需求，其中電子零組件對美出口已是連續三個月改寫歷年單月新高。

因全球供應鏈重整，對東協出口年增為6.4％，對中國大陸與香港出口值為120.6億美元、年減5.3％，其中又以電子零組件縮減最多。

值得注意的是，今年以來，因資通與視聽產品的大爆發，對美國與對東協市場出口值雙創歷年同期最高，也帶動美國、東協兩大區在我國外銷市場占比上升至23.3％、19.1％，分別創下近24年、歷年同期新高。

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