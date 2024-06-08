5月出口連七紅 成長3.5% 6月估持續向上

財政部昨（7）日公布最新外貿統計，5月出口373.6億美元，年增3.5%，連七個月正成長；進口313.1億美元，年增0.6%。出口表現雖略遜於預期，但財政部官員表示，已見傳產貨類有復甦的嫩芽，將改善過往資通與視聽一枝獨秀、美國獨強的不對稱出口狀況。

累計前五月出口1,851.4億美元，年增 9.1%；進口1,536.9億美元，年增3.2%。前五月進出口規模值皆為歷年同期次高。

近一年進出口統計 圖／經濟日報提供

展望6月，財政部統計處長蔡美娜表示，受惠於AI商機，6月出口預估連八紅，出口值將來到375億至385億美元，年增16％至19％。

5月出口連七紅。蔡美娜分析，有三個主要有利因素，包括全球景氣維持平穩復甦的步調、人工智慧高效能運算新興商機持續火熱、以及供應鏈存貨慢慢回步到較健康水準，回補庫存的需求出現。

「雖然有利因素，但也有下拉力量。」她指出，外在不確定性因素很多，再加上過去這段時間影響客戶下單態度審慎一些，再加上有一部分傳產貨類面臨國際過剩產能的排擠，這兩大因素都會壓縮總出口的上升空間，所以5月出口呈現中低成長的態勢；反觀進口值，5月受到國內對於電子零組件備料需求明顯擴增，也是出現連紅。

綜觀前五月表現，蔡美娜表示，這一波外銷景氣反彈以來，到目前已經是7個月，在AI創新運用商機與供應鏈重組這兩大潮流牽動之下，出口在產品面跟市場面都出現了「資通與視聽、美國獨強」的局面。

她說，比較好的是在5月看到傳產貨類有稍微出現一些「復甦的嫩芽」，將有助改善出口過去這段時間比較不對稱的復甦狀況。

同時，蔡美娜也提到，主計總處5月最新預測認為，AI運用持續延伸到手機、筆電等裝置端邊緣運算，再加上國內半導體具有產能跟製程優勢，擁有完整生態鏈，料適時迎上這一波商機，也大幅上修今年出口年增率至10.1％，且預估四個季度出口值都會超過千億美元，將成為將成為史上第二高。

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