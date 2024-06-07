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供應鏈重組AI火熱 前5月對美國東協出口刷同期新高

中央社／ 台北7日電
AI示意圖。圖／ingimage
AI示意圖。圖／ingimage

財政部今天公布最新出口統計，5大市場方面，受惠人工智慧（AI）商機，美國東協資通產品需求延燒，以及全球供應鏈重組影響，累計前5月，台灣對美、東協出口值均創歷年同期最高，占總出口比重各為23.3%、19.1%，分創近24年、歷年同期新高。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，5月出口金額373.6億美元、年增3.5%；進口金額313.1億美元、年增0.6%。

觀察對5大市場出口表現，財政部統計處長蔡美娜形容5月呈現「2好3壞」、強弱分明；對美國出口82.9億美元、年增36.4%，其中，資通與視聽產品年成長82.1%、電子零組件年增58.8%。

她指出，截至5月，台灣對美外銷已寫連續10個月正成長，主要反映AI應用商機，以及美國積極引導先進晶片製造回流，帶動對台灣資通與視聽產品、電子零組件的需求。

台灣5月對東協出口64.7億美元、年增6.4%，連續9個月正成長，其中，資通與視聽產品年增77.6%；蔡美娜說明，除受惠於AI商機，也與全球供應鏈重組有關。

同時，台灣5月對中國與香港出口仍陷頹勢，出口120.6億美元、年減5.3%，其中以電子零組件縮減最多；蔡美娜表示，這反映中國經濟復甦強度其實不足，並受全球供應鏈移轉、美國禁令效應等影響。

至於對歐洲、日本外銷，5月分別年減9.3%、35.2%，主要均是受電子零組件需求萎縮影響。

值得注意的是，累計前5月，對美國、東協出口值，均創歷年同期最高水準，分別為430.7億美元、352.9億美元。

進一步檢視占比，累計前5月台灣對美國、東協出口，占總出口比重各為23.3%、19.1%，分創近24年、歷年同期新高；對中港出口年減4.1%，占比31%降至近22年同期低點。

此外，媒體關切，中國國務院關稅稅則委員會近日公告第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓清單，對出口影響為何。蔡美娜表示，對化學品可能有較大影響，但國內大型業者都有在進行移轉或產品差異化，以降低衝擊。

東協 美國

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