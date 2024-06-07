AI加持5月出口373.6億美元連7紅 傳產生機乍現

財政部今天公布5月出口金額373.6億美元、年增3.5%，連7紅。其中，受惠AI商機火熱，電子零組件、資通產品合計外銷228.2億美元，創同月新高，年增9.4%、連11紅；同時，塑橡膠、化學品、礦產品、紡織品等4大貨品出口翻紅，顯示傳產生機乍現。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，5月出口金額373.6億美元，年增3.5%，進口金額313.1億美元、年增0.6%；累計前5月出口1851.4億美元、寫歷年同期次高，年增9.1%。

5月出口雖呈連續7個月正成長，年增幅卻不如原先預期的7%到10%。財政部統計處長蔡美娜分析，觀察3大有利因素，首先，全球景氣維持平穩復甦步調；第2，人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技商機依然火熱；第3，整體供應鏈存貨已慢回到比較健康的水準，出現一些回補庫存的需求。

「當然也有一些下拉力量」，蔡美娜直言，整體國際政經局勢不確定性因素仍多，客戶下單態度偏審慎，再者，部分傳產貨類面臨國際間過剩產能的排擠，上述2大因素壓縮台灣總出口的上升空間，導致5月外銷為中低成長態勢，可說是「淡淡5月天」。

觀察出口主要11大貨品呈現「5升6降」，蔡美娜指出，資通與視聽產品穩居出口最大引擎，同時，塑橡膠及其製品、化學品、礦產品、紡織品等4項貨品由黑翻紅，顯示傳產貨類「稍微出現一些復甦的嫩芽」，有助於改善近期出口的「不對稱復甦」局面。

資通與視聽產品5月出口94.2億美元，蔡美娜表示，這創下歷年單月第5高或同月最高，年增率達62.4%，主要是因伺服器、顯示卡等AI商機的核心產品出貨相當暢旺。

另一主力科技貨品電子零組件5月出口134億美元，年減11%，蔡美娜指出，主因近年全球供應鏈重組，台商回流，許多資通訊業者擴大在台生產比重，導致部分積體電路供應路徑從外銷轉內銷，最後會製成資通產品報關出口。

由於出現上述結構性改變，蔡美娜表示，將2大科技貨品合計觀察較為客觀，電子零組件、資通與視聽產品5月出口合計約228.2億美元，創同月新高，年增9.4%、連11紅；前5月外銷金額1179.3億美元，寫同期新高，年增21.7%，占總出口比重6成4、亦是同期最高水準。

傳產方面，蔡美娜指出，礦產品、塑橡膠及其製品、化學品隨國際原油行情走高，或部分客戶有回補需求，5月出口反轉回升，年增率分別為0.6%、1.3%、8.9%；紡織品也受到品牌客戶拉貨動能回溫，以及巴黎奧運商機加持，5月出口止跌，年增率站上10.2%。

至於機械，蔡美娜表示，由於整體海外投資需求遞延，加上日圓大幅貶值，使工具機以及自動化設備的接單不太理想，不過，生產半導體的機械等出貨有所上升，相互抵消後，5月整體出口年減0.2%。

此外，蔡美娜指出，運輸工具5月出口年減幅達25%，主要反映歐美自行車市場市況依然清淡，拖累對台灣廠商的下單量。

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