淡淡五月天！財政部公布5月出口373.6億美元 不如預期

出口表現連2個月不如預期，財政部今日公布5月出口，金額373.6億美元，月減0.3%，但AI、高速運算等應用商機持續擴散，年增3.6%，雖年增率是連7紅，惟低於上月預估低標387億美元。

財政部統計處長蔡美娜預估，6月出口仍有望連8紅，可能落在375-385億美元，年增16-19%，主因去年基期偏低。她並形容5月出口是「淡淡五月天」，算平穩沒特殊表現，走得穩才走得久。

蔡美娜指出，AI持續火熱、供應連存貨回到健康水準，回補庫存出現，但也有下拉力量，如外在不確定性因素，導致客戶下單態度審慎，一部分傳產貨類產能過剩排擠，壓縮出口上升空間，5月出口呈現中低成長。

但蔡美娜也說，5月出口不如預期，不確定因素很多，如庫存雖有調整到健康水位，客戶下單謹慎，即使AI有商機，但也有部分急單，不見得是長單。AI訂單固然存在，但何時大量，或像先進封裝等產能支應等不確定性因素。

財政部說明，5月出口主要貨品中，資通與視聽產品受AI等應用需求暢旺，帶動電腦及其附屬單元、儲存媒體等出貨成長，年增62.4%，電子零組件則因部分積體電路由外銷轉供國內使用，年減11%。

傳產貨類中，紡織品、化學品隨庫存回補需求及訂單動能提升，出口各年增 10.2%、8.9%，而運輸工具因歐美自行車市況仍呈疲弱，年減2成5。累計1至 5月資通與視聽產品出口年增 1.1倍，其餘貨品則呈減勢。

5月對主要市場表現強弱分明「兩好三壞」，對美國、東協出口隨資通與視聽產品需求延燒，各年增 36.4%、6.4%，分別連續10個月、9個月正成長；對日本受電子零組件出貨縮減及高基期影響，年減35.2%，對歐洲、中國大陸與香港各年減 9.3%、5.3%。

累計前五月對美國、東協出口呈雙位數上揚，占總出口比重各23.3%、19.1%，分創近24年、歷年同期新高，對陸港出口一路下滑，年減 4.1%，占比31%，降至近22 年同期低點。

展望未來，全球經濟復甦步調仍面臨主要國家推遲降息時程、美中經貿角力升溫，以及地緣政治衝突等不確定因素，隨終端需求逐步改善，新興科技應用商機持續拓展，以及國內半導體產業兼具產能與製程優勢，均有利挹注出口動能，今年下半年可望延續穩健上升態勢。

隨全球景氣平穩回升，以及AI、高速運算等應用商機持續擴散，5月出口373.6 億美元，年增3.5%，連續7個月正成長；進口313.1億美元，受電子零組件增加與礦產品、資本設備等減少交互作用，年增0.6%。累計1至 5 月出口1851.4億美元，年增 9.1%、進口1536.9億美元，增3.2%，規模值皆為歷年同期次高。

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